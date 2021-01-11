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Многофункциональный угловой стальной

15:22 11.01.2021
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Металлический уголок - это материал, который используется во многих сферах деятельности человека.

Металлический уголок - это материал, который используется во многих сферах деятельности человека. Конечно, основное его использование связано со строительными работами, например, для усиления каркасов в необходимых местах. Внешне он напоминает букву L.

В ассортименте АртМеталлГрупп представлены металлические уголки всех типов и необходимых размеров. Выдаем сертификаты качества на всю продаваемую продукцию. Приобретая товар напрямую у производителя, мы гарантируем соответствие всех металлов нормам ГОСТ. Следовательно, приобретенные у нас товары предназначены для непосредственного использования и не опасны в использовании. Узнайте больше здесь: https://artmetalgroup.ru/category/ugolok-stalnoj.

Стальной уголок широко используется в современных зданиях, оборудовании, заводских цехах и складах, а также в повседневной жизни благодаря своей низкой стоимости и надежной работе. Они, как правило, используются в качестве опорных или конструктивных элементов для строительства.

Что такое стальной уголок?

Стальной уголок, также называемый железным уголком, или стальным уголком, в основном изготавливается из горячекатаной углеродистой стали или высокопрочной низколегированной стали. Он имеет L-образное поперечное сечение с двумя ножками - равными или неодинаковыми, а угол составляет 90 градусов. Уголки из конструкционной стали имеют множество размеров для соответствия вашим потребностям. Кроме того, доступны индивидуальные размеры.

Какой стальной уголок может предоставить ваша компания?

Угловая сталь как популярный конструкционный материал широко используется в строительстве мостов, строительстве и инженерии. По содержанию стали уголки из стали можно разделить на уголки из низкоуглеродистой стали и уголки из стали.

Уголок бывает трех видов по обработке поверхности

  • черный (без обработки),
  • горячеоцинкованный
  • окрашенный.

Многие применения стальных уголков:

Поддерживающие и структурные факторы - мосты, склады, стеллажи, кабельные башни, силовые башни, башни связи, оборудование и т. Д.

В быту - каркасы кроватей, стульев, скамейки, столбы для ограждений, каркасы для поддержки кондиционеров, журнальные столики и так далее.

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