Упростили процедуру регистрации в госреестре кадастровых инженеров

Росреестр и саморегулируемые организации кадастровых инженеров полностью переходят на электронное взаимодействие

Росреестр в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» утвердил приказ № П/0401 «О реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров». Документ, который вступает в силу 1 января 2021 года, существенно оптимизировал процедуру предоставления в Росреестр сведений о лице, принятом в члены саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО КИ), а также сокращен перечень таких сведений.

Росреестр ведёт государственный реестр СРО КИ, а также государственный реестр кадастровых инженеров. По данным на 1 декабря 2020 года реестр СРО КИ содержит сведения о 14 организациях и одном национальном объединении, а государственный реестр кадастровых инженеров – сведения о 24 535 кадастровых инженерах, имеющих право осуществлять кадастровую деятельность на территории Российской Федерации. С помощью реестра можно получить информацию о конкретном кадастровом инженере и результатах его деятельности.

Теперь, согласно приказу, с 1 января 2021 года СРО КИ смогут направлять все необходимые сведения в Росреестр только в электронном виде – с помощью сервиса «Реестры СРО», размещенного на сайте ведомства. В этих целях сервис был доработан и модернизован. Для работы в нём уполномоченным лицам СРО КИ достаточно будет пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Это значительно ускорит процедуру обновления и наполнения соответствующими сведениями государственного реестра кадастровых инженеров. Если в настоящее время по законодательству процедура включения кадастрового инженера в ГРКИ занимает 7 дней, то теперь она значительно сократится. Как следствие – пользователи гораздо быстрее смогут находить и получать информацию о кадастровых инженерах и заказывать проведение кадастровых работ у проверенных специалистов.

Новый порядок позволит оптимизировать ведение реестра членов СРО КИ и представление в Росреестр необходимых сведений, а также сформировать удобную и современную систему взаимодействия СРО КИ с Росреестром.

Согласно приказу, с 1 января 2021 г. СРО КИ также не нужно будет представлять в Росреестр сведения о наличии у физического лица необходимого высшего образования, о прохождении стажировки в качестве помощника кадастрового инженера, о сдаче теоретического экзамена, подтверждающего наличие необходимых профессиональных знаний, о прохождении обучения по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки либо повышения квалификации, об отсутствии (наличии) непогашенной или неснятой судимости. Сегодня СРО КИ направляют в Росреестр эти сведения с приложением заверенных копий документов. Теперь дублирование таких сведений в ГРКИ признано излишним, так как они включаются в реестр членов СРО КИ в силу требований Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и размещаются на официальных сайтах саморегулируемых организаций.

Кроме того, отменяется требование о представлении в Росреестр информации о виде проверки и сведений о поступивших жалобах, поскольку включение таких сведений в ГРКИ не предусмотрено законодательством.

Как отметил доцент Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК), кадастровый инженер Сергей Григорьев, ведение реестра исключительно в электронном виде, как и передача сведений из СРО в Росреестр в виде электронных документов, является важнейшим шагом на выбранном пути общей цифровизации государственных услуг.

«Также примечательно, что во избежание дублирования сведений Росреестр отказывается от сбора некоторых данных о кадастровых инженерах, например, сведений об образовании, о прохождении стажировки, о сдаче экзамена, о прохождении переподготовки и об отсутствии (наличии) непогашенной или неснятой судимости. Теперь такие сведения будут храниться только в СРО», - сообщил Сергей Григорьев.

Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. Действующий в настоящее время приказ Минэкономразвития России от 30.06.2016 № 419 с указанной даты признается утратившим силу.

Источник: realto.ru