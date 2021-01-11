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Цена на газ из России могла бы быть «более справедливой», заявил Лукашенко

17:30 11.01.2021 Фото: pixabay.com
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Также он добавил, что цена в 2021 году составит $128,5 за 1 тыс. куб. м.
29 декабря премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал, что республика договорилась с Россией о поставках нефти и газа на 2021 год на выгодных для Минска условиях.

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Лукашенко заявил, что цена на газ из России могла бы быть «более справедливой»

Цена на российский газ для Белоруссии могла бы быть «более справедливой». Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1», которое было записано до Нового года, но вышло в эфир 10 января.

«Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так», ― сказал он.

При этом Лукашенко отметил, что не затрагивал этот вопрос и не станет поднимать его на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, пишет «Газета.ру».

Также он добавил, что цена в 2021 году составит $128,5 за 1 тыс. куб. м.

29 декабря премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал, что республика договорилась с Россией о поставках нефти и газа на 2021 год на выгодных для Минска условиях.

По его словам, вопрос удалось решить без «какого-то накала или напряженности». Объем переработки нефти на белорусских НПЗ будет определяться экономической целесообразностью, однако Москва уже выражала готовность предоставить максимальный объем.

11 ноября «Газпром» сообщил, что Россия и Белоруссия полностью урегулировали вопрос о задолженности за российский газ. Также сообщалось, что стороны начали переговоры о его цене — поставки газа в Белоруссию будут осуществляться с 2021 года.

белоруссия цена на газ Александр Лукашенко
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От редакции

Снизят цену?

Аноним, 11 января 2021 17:38
НВР:
По моему эта тема куда ближе работающим нищим , потребителям газа в России, мы сапожники без сапог.
Аноним, 11 января 2021 17:50
Вы мыши сапожников если быть точнее или тараканы.

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