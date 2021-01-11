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Завершили разбор завалов после взрыва в многоэтажке спасатели в Новосибирске

16:21 11.01.2021 Фото: ГУ МЧС по НСО
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По прибытии на место происшествия пожарные и спасатели незамедлительно при помощи высотной техники начали разбирать рухнувшие конструкции и провели поиск на наличие людей в самом здании.

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Все неотложные работы экстренных служб на месте обрушения в Кировском районе завершены

Все неотложные работы экстренных служб на месте обрушения в Кировском районе завершены
Пожарно-спасательные подразделения завершили все неотложные работы вследствие разрушения обшивки здания на девятом и восьмом этажах производственного здания в Кировском районе Новосибирска. Для установление причины произошедшего на месте работает комиссия под руководством Ростехнадзора.

По прибытии на место происшествия пожарные и спасатели незамедлительно при помощи высотной техники начали разбирать рухнувшие конструкции и провели поиск на наличие людей в самом здании.

На территории объекта в ходе неотложных работ был обнаружен мужчина 1980 года рождения. Пострадавший госпитализирован в отделение травматологии в областную больницу.

На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения МЧС России и муниципальная аварийно-спасательная служба города Новосибирска, сотрудники скорой медицинской помощи и сотрудники полиции для оцепления территории. По уточненной информации для ликвидации последствий происшествия привлечено 33 человека и 12 единиц техники.

В настоящее время администрация объекта решает вопрос о демонтаже обрушенных и других конструкций здания.

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Источник: ГУ МЧС по НСО

взрыв обрушение спасатели
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