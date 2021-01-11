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Пособие на детей от 3 до 7 лет: До какого числа получат путинскую выплату семьи в январе 2021, рассказываем

16:59 11.01.2021 Фото: pixabay
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Кстати, на повышенное пособие можно рассчитывать только после 1 апреля 2021 года. Закон об этом на сегодняшний день, 11 января, Владимир Путин не подписал. 

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Семьи с детьми ждут пособия
Сюжет: Все пособия Путина
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Пособие на детей от 3 до 7 лет: До какого числа получат путинскую выплату семьи в январе 2021, рассказываемПособие на детей с 3 до 7 лет: Когда подпишет закон о повышенном пособии на детей в 2021 году Путин, стало известноЕщё 457 новостей

Когда придёт пособие на детей от 3 до 7 лет? Этот вопрос всех родителей России завис в воздухе. Ведь новогодние каникулы 2021 закончились, а после 2-недельних выходных кошельки пусты. Напомним, с 2020 года россиянам начали выплачивать  новое пособие на детей от 3 до 7 лет. Важным критерием при начислении выплаты является  доход семьи. Он должен быть меньше прожиточного минимума на каждого члена семьи.

Размер пособия равен 50% от прожиточного минимума на ребенка. В 2020 году сумма составляла 5 500 рублей в среднем по России, а в Новосибирской области - 6 018 рублей. Однако в 2021 году размер пособия изменится и на это есть 2 причины:

1. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам на 2021 год. Теперь прожиточный минимум на душу населения составляет 11 653 рублей, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля. При этом с этого года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде.

2. Появится трёхступенчатая система начисления пособия. Стандартным размером остается 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Но если такая ежемесячная выплата не позволит обеспечить доходы в размере не менее прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие увеличат до 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. В случае, если и это не поможет, на каждого ребёнка выделят 100% прожиточного минимума в конкретном регионе.

Директор социальной защиты Искитимского района Марина Саева рассказала "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 11 января, когда ждать пособие на детей от 3 до 7 лет за январь 2021:

- Сегодня первый рабочий день, финансовая система заработала. Мы начали выставлять платежки на обычные детские пособия, на многодетные семьи с детьми до 3-х лет. Так как пособие на детей с 3 до 7 лет - это федеральное финансирование, в обычный рабочий месяц деньги приходят в районе 12-17 числа. Будем ждать. Как только деньги поступят из Москвы - сразу же перечислим. Крайний срок - 26 число каждого месяца. Пусть родители не беспокоятся, до конца января все выплаты перечислим, - заверила Марина Саева.

Кстати, на повышенное пособие можно рассчитывать только после 1 апреля 2021 года. Закон об этом на сегодняшний день, 11 января, Владимир Путин не подписал.

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