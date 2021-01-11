Заподозрили в причастности к взрыву на газопроводе Мосийчука

В марте 2020 года Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, обвиняемого в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.

Мосийчука заподозрили в причастности к взрыву на газопроводе

АО "Лубныгаз" просит проверить экс-депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука на причастность к взрыву на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород, соответствующее заявление опубликовала пресс-служба компании.

Взрыв на газопроводе в Полтавской области прогремел в субботу вечером. После аварии без газа остались 17 населенных пунктов. В воскресенье газоснабжение всех населенных пунктов было возобновлено. По предварительной информации, причиной происшествия стала разгерметизация. К тушению пожара привлекались 40 человек и семь единиц техники. По состоянию на утро воскресенья горения газа на месте взрыва не наблюдалось. Жертв и пострадавших нет.



"Мосийчук на своей странице в Facebook первый сообщил о том, что взрыв — это направленная диверсия и обвинил своего оппонента — предприятие "Лубныгаз", которое Мосийчук пытается захватить не первый год. Эти лживые обвинения прозвучали гораздо раньше, чем владелец газопровода "Укртрансгаз" или Госслужба по ЧС вообще проинформировали о самом факте аварии, не говоря уже о ее возможных причинах. Как Мосийчук может утверждать о диверсии как причине аварии ранее Госслужбы по ЧС, "Укртрансгаза"? Что это? Грязная клевета на оппонентов или, может, диверсию совершил он сам?" — говорится в тексте.

В пресс-службе компании напомнили, что у Мосийчука имеется судимость за терроризм и что он провел за решеткой более трех лет. В августе 2011 в городе Василькове сотрудники СБУ изъяли взрывное устройство у Мосийчука, который с сообщниками планировал взорвать памятник Ленину в городе Борисполе во время демонстрации и готовил теракт в Киеве на празднование Дня независимости. Суд признал Мосийчука виновным и приговорил к шести годам лишения свободы. Во второй раз Мосийчук был осужден за злостное хулиганство.

Компания напомнила, что в 2017 году уже заявляла о попытке рейдерского захвата со стороны группы Мосийчука.

"Учитывая вышеуказанное, очевидно, что И. Мосийчук имеет мотив и соответствующий опыт для осуществления диверсии на газопроводе, чтобы обвинить "Лубныгаз" и в конце концов захватить предприятие. Он и его сообщники должны быть проверены соответствующими органами на возможную причастность к взрыву. Просим рассматривать данную информацию как публичное обращение к Нацполиции, СБУ и органам прокуратуры. Также мы готовим дополнительные заявления в эти органы", — добавили в пресс-службе АО "Лубныгаз".

В марте 2020 года Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, обвиняемого в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.