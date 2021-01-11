11.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

"Кинули" на 4 000 рублей за гравировочные машины на «Юле» покупатели из Саратова жительницу Новосибирска. Мы честные люди, говорили они

16:41 11.01.2021, Галина Панчева Фото: скриншот с "Юлы"
0

Марина Григорьева около четырех лет реализует товар на данном портале. И впервые столкнулась с мошенниками, которые товар получили, а деньги не заплатили. Телефоны их стали недоступны.

% name% title
Гравировочные машинки попали в «честные» руки супругов из Саратова

Не получила оплату за за две гравировочные машины, стоимостью чуть более 4000 рублей (3500 товар плюс более 500 рублей за посылку), проданные на «Юле» и отправленные почтой в Саратов, жительница Новосибирска Марина Григорьева. Считает, что нарвалась на группу мошенников.

-Со мной переписывался мужчина, представившийся Алексеем. Рассказал, что проживает в Саратове и попросил отправить товар Почтой России. Я согласилась. Попросила на следующее утро быть на связи. Он прислал мне номер телефона, адрес женщины. Я с ней созвонилась 14 декабря, сообщила, что выслала машинки и сказала, чтобы они отправляли мне деньги. Но деньги не отправили. Женщина сказала, что ее супруг договорился со мной, что отправит деньги 16 декабря. Я ей ответила, что об этом числе разговора не было. Ждала деньги 16, потом 21, потом завтра, послезавтра. Посылку они получили 4 января и на связь больше не выходят. Абонент временно не доступен, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 11 января Марина Григорьева.

Марина уже около 4 лет продает товар на «Юле». Опыта отправки по почте в другие города не было. Люди приезжали, смотрели вещи, платили за них и забирали.

Жительница мегаполиса доверилась незнакомцам, ведь в переписке они сообщали: «Мы люди честные, кидать не собираемся. Сами много раз товар отправляли и нам отправляли. Не переживайте, мы тоже когда первый раз отправляли, тоже много думали всякого. Но все нормально, главное оставаться людьми».

Когда Марина поняла, что деньги не получить, то отправила сообщение о том, что будет обращаться в полицию. Ей ответили, чтобы она им не угрожала и перестали отвечать на сообщения и звонки.

-Возможно, они уже обманывали и людей из других городов, - отметила Марина Сергеевна.

Товар на почте жительница Новосибирска отправила в Ленинский район Саратова на ул. Тарахова.

Марина Сергеевна пока не знает, будет ли она писать заявление в полицию. Пока колеблется. Ведь добровольно отправила посылку незнакомым людям, полагаясь лишь на их честность.

По словам начальника отдела МВД по Бердску Владимира Соколова, в данном происшествии усматривается факт мошенничества. Пострадавшему продавцу необходимо обратиться в полицию и написать заявление, по которому будет проведена поверка.

Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» звонил покупателям гравировочных машинок. Мужчина, представлявшийся Алексеем, на звонки не отвечал, номер женщины, Марины Петровны, на имя которой и была отправлена посылка, заблокирован.

_____________________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

гравировочные машинки мошенники не заплатили продажа Марина Григорьева
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вернут деньги?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Анонсировал климатическую «бомбу» Китай
17:08 11-01-2021
Анонсировал климатическую «бомбу» Китай
БердскУпростили процедуру регистрации в госреестре кадастровых инженеров
17:00 11-01-2021
Упростили процедуру регистрации в госреестре кадастровых инженеров
БердскПособие на детей от 3 до 7 лет: До какого числа получат путинскую выплату семьи в январе 2021, рассказываем
16:59 11-01-2021
Пособие на детей от 3 до 7 лет: До какого числа получат путинскую выплату семьи в январе 2021, рассказываем
Грузоподъемное оборудование и складская техника: как выбрать для торгового зала?
16:58 11-01-2021
Грузоподъемное оборудование и складская техника: как выбрать для торгового зала?
Компания «РЕАЛ»: особенности и основные услуги
16:56 11-01-2021
Компания «РЕАЛ»: особенности и основные услуги
СтройТехМаш: особенности компании
16:53 11-01-2021
СтройТехМаш: особенности компании
Скончался криминалист из "Битвы экстрасенсов" Михаил Виноградов
16:52 11-01-2021
Скончался криминалист из
Польза разгадывания кроссвордов в интернете
16:51 11-01-2021
Польза разгадывания кроссвордов в интернете
Колеус: что за растение? Описание, виды и уход
16:50 11-01-2021
Колеус: что за растение? Описание, виды и уход
Взрослым тоже следует прыгать на батутах
16:48 11-01-2021
Взрослым тоже следует прыгать на батутах