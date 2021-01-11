"Кинули" на 4 000 рублей за гравировочные машины на «Юле» покупатели из Саратова жительницу Новосибирска. Мы честные люди, говорили они

Марина Григорьева около четырех лет реализует товар на данном портале. И впервые столкнулась с мошенниками, которые товар получили, а деньги не заплатили. Телефоны их стали недоступны.

Гравировочные машинки попали в «честные» руки супругов из Саратова

Не получила оплату за за две гравировочные машины, стоимостью чуть более 4000 рублей (3500 товар плюс более 500 рублей за посылку), проданные на «Юле» и отправленные почтой в Саратов, жительница Новосибирска Марина Григорьева. Считает, что нарвалась на группу мошенников.

-Со мной переписывался мужчина, представившийся Алексеем. Рассказал, что проживает в Саратове и попросил отправить товар Почтой России. Я согласилась. Попросила на следующее утро быть на связи. Он прислал мне номер телефона, адрес женщины. Я с ней созвонилась 14 декабря, сообщила, что выслала машинки и сказала, чтобы они отправляли мне деньги. Но деньги не отправили. Женщина сказала, что ее супруг договорился со мной, что отправит деньги 16 декабря. Я ей ответила, что об этом числе разговора не было. Ждала деньги 16, потом 21, потом завтра, послезавтра. Посылку они получили 4 января и на связь больше не выходят. Абонент временно не доступен, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 11 января Марина Григорьева.

Марина уже около 4 лет продает товар на «Юле». Опыта отправки по почте в другие города не было. Люди приезжали, смотрели вещи, платили за них и забирали.

Жительница мегаполиса доверилась незнакомцам, ведь в переписке они сообщали: «Мы люди честные, кидать не собираемся. Сами много раз товар отправляли и нам отправляли. Не переживайте, мы тоже когда первый раз отправляли, тоже много думали всякого. Но все нормально, главное оставаться людьми».

Когда Марина поняла, что деньги не получить, то отправила сообщение о том, что будет обращаться в полицию. Ей ответили, чтобы она им не угрожала и перестали отвечать на сообщения и звонки.

-Возможно, они уже обманывали и людей из других городов, - отметила Марина Сергеевна.

Товар на почте жительница Новосибирска отправила в Ленинский район Саратова на ул. Тарахова.

Марина Сергеевна пока не знает, будет ли она писать заявление в полицию. Пока колеблется. Ведь добровольно отправила посылку незнакомым людям, полагаясь лишь на их честность.

По словам начальника отдела МВД по Бердску Владимира Соколова, в данном происшествии усматривается факт мошенничества. Пострадавшему продавцу необходимо обратиться в полицию и написать заявление, по которому будет проведена поверка.

Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» звонил покупателям гравировочных машинок. Мужчина, представлявшийся Алексеем, на звонки не отвечал, номер женщины, Марины Петровны, на имя которой и была отправлена посылка, заблокирован.

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