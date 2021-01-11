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Особенности увольнения

16:21 11.01.2021
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Правильное увольнение по собственному желанию  - возможность избежать ошибок.

Правильное увольнение по собственному желанию - возможность избежать ошибок.

Сегодня очень часто встречается вопрос о том, как правильно уволиться. Понимая процедуру увольнения можно избежать ошибок и получить максимальные выгоды.

Необходимость уйти с работы может быть вызвана разными причинами. Наиболее часто встречаются случаи увольнения по собственному желанию. Следует знать, что о принятом решении требуется уведомить руководство за 2 недели заявлением, оформленным в соответствии с установленной формой.

При согласии работодателя на увольнения сотрудника допускается расторгнуть трудовой договор раньше. В случае изменения планов также имеется возможность отозвать собственное заявление на увольнение в течение 2 недель. Указать другую дату в заявлении можно по причине выхода на пенсию или поступления в вуз.

Расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон можно в любой момент. При этом инициатива может исходить как от сотрудника, так и от работодателя. Как правило, составляется письменное соглашение об условиях увольнения. Но также допускаются устные договоренности. В этом случае у сотрудника нет возможности передумать и отозвать заявление.

Расчет при увольнении производится в последний рабочий день. При этом выплачиваются все выплаты, предусмотренные законодательством.

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