Особенности увольнения

Правильное увольнение по собственному желанию - возможность избежать ошибок.

Сегодня очень часто встречается вопрос о том, как правильно уволиться. Понимая процедуру увольнения можно избежать ошибок и получить максимальные выгоды.

Необходимость уйти с работы может быть вызвана разными причинами. Наиболее часто встречаются случаи увольнения по собственному желанию. Следует знать, что о принятом решении требуется уведомить руководство за 2 недели заявлением, оформленным в соответствии с установленной формой.

При согласии работодателя на увольнения сотрудника допускается расторгнуть трудовой договор раньше. В случае изменения планов также имеется возможность отозвать собственное заявление на увольнение в течение 2 недель. Указать другую дату в заявлении можно по причине выхода на пенсию или поступления в вуз.

Расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон можно в любой момент. При этом инициатива может исходить как от сотрудника, так и от работодателя. Как правило, составляется письменное соглашение об условиях увольнения. Но также допускаются устные договоренности. В этом случае у сотрудника нет возможности передумать и отозвать заявление.

Расчет при увольнении производится в последний рабочий день. При этом выплачиваются все выплаты, предусмотренные законодательством.