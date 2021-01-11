Заболевания зубного ряда: кариес и кровоточивость десен

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Заболевания зубов – достаточно распространенная проблема, с которой сталкиваются жители разных стран. Каждый человек должен проходить обязательные профилактические осмотры у стоматолога не меньше двух раз в год. Стоматологическая клиника Александра Горбачева в Красногорске предлагает каждому клиенту высококачественные профилактические осмотры, а также лечение только у профессионалов в своем деле.

Частые заболевания

Зубные заболевания не обходят стороной практически никого. Даже регулярная и тщательная чистка зубов не всегда предотвращает появление патологий зубного ряда. К самым частым причинам обращения к стоматологу относят: