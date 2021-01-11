11.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Заболевания зубного ряда: кариес и кровоточивость десен

16:23 11.01.2021
0

Заболевания зубов достаточно распространенная проблема, с которой сталкиваются жители разных стран.

https://gorbachevclinic.ru/wp-content/uploads/chistka-zubov-1.jpg

Заболевания зубов – достаточно распространенная проблема, с которой сталкиваются жители разных стран. Каждый человек должен проходить обязательные профилактические осмотры у стоматолога не меньше двух раз в год. Стоматологическая клиника Александра Горбачева в Красногорске предлагает каждому клиенту высококачественные профилактические осмотры, а также лечение только у профессионалов в своем деле.

Частые заболевания

Зубные заболевания не обходят стороной практически никого. Даже регулярная и тщательная чистка зубов не всегда предотвращает появление патологий зубного ряда. К самым частым причинам обращения к стоматологу относят:

  1. Кариес. Это заболевание характеризуется разрушением зубной эмали. Для того чтобы предотвратить распространение заболевания рекомендуется регулярно проводить чистку зубов, соблюдая правильную технику. Кроме того, рекомендуется ограничить потребление сахара.
  2. Кровоточивость десен. Довольно неприятное заболевание, характеризующееся воспалением десен. Зачастую кровоточивость возникает из-за неправильной техники очистки зубов, а также из-за неправильно подобранной зубной пасты. Представленная стоматологическая клиника предлагает не только лечение зубов в Красногорске, но и поможет в выборе подходящей зубной пасты.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отказался от WhatsApp Эрдоган. В чем причина?
17:11 11-01-2021
Отказался от WhatsApp Эрдоган. В чем причина?
Анонсировал климатическую «бомбу» Китай
17:08 11-01-2021
Анонсировал климатическую «бомбу» Китай
БердскУпростили процедуру регистрации в госреестре кадастровых инженеров
17:00 11-01-2021
Упростили процедуру регистрации в госреестре кадастровых инженеров
БердскПособие на детей от 3 до 7 лет: До какого числа получат путинскую выплату семьи в январе 2021, рассказываем
16:59 11-01-2021
Пособие на детей от 3 до 7 лет: До какого числа получат путинскую выплату семьи в январе 2021, рассказываем
Грузоподъемное оборудование и складская техника: как выбрать для торгового зала?
16:58 11-01-2021
Грузоподъемное оборудование и складская техника: как выбрать для торгового зала?
Компания «РЕАЛ»: особенности и основные услуги
16:56 11-01-2021
Компания «РЕАЛ»: особенности и основные услуги
СтройТехМаш: особенности компании
16:53 11-01-2021
СтройТехМаш: особенности компании
Скончался криминалист из "Битвы экстрасенсов" Михаил Виноградов
16:52 11-01-2021
Скончался криминалист из
Польза разгадывания кроссвордов в интернете
16:51 11-01-2021
Польза разгадывания кроссвордов в интернете
Колеус: что за растение? Описание, виды и уход
16:50 11-01-2021
Колеус: что за растение? Описание, виды и уход