Заболевания зубного ряда: кариес и кровоточивость десен

https://gorbachevclinic.ru/wp-content/uploads/chistka-zubov-1.jpg
Заболевания зубов – достаточно распространенная проблема, с которой сталкиваются жители разных стран. Каждый человек должен проходить обязательные профилактические осмотры у стоматолога не меньше двух раз в год. Стоматологическая клиника Александра Горбачева в Красногорске предлагает каждому клиенту высококачественные профилактические осмотры, а также лечение только у профессионалов в своем деле.
Частые заболевания
Зубные заболевания не обходят стороной практически никого. Даже регулярная и тщательная чистка зубов не всегда предотвращает появление патологий зубного ряда. К самым частым причинам обращения к стоматологу относят:
- Кариес. Это заболевание характеризуется разрушением зубной эмали. Для того чтобы предотвратить распространение заболевания рекомендуется регулярно проводить чистку зубов, соблюдая правильную технику. Кроме того, рекомендуется ограничить потребление сахара.
- Кровоточивость десен. Довольно неприятное заболевание, характеризующееся воспалением десен. Зачастую кровоточивость возникает из-за неправильной техники очистки зубов, а также из-за неправильно подобранной зубной пасты. Представленная стоматологическая клиника предлагает не только лечение зубов в Красногорске, но и поможет в выборе подходящей зубной пасты.