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"Ждём с нетерпением": сделал заявление о коронавирусе в России Гинцбург

16:48 11.01.2021 Фото: pixabay.com
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Вместе с этим Гинцбург добавил, что пока какого-либо российского штамма коронавируса обнаружить не удалось, это может быть связано с тем, что в России секвенируют существенно меньше образцов вирусов, чем в Великобритании.

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Гинцбург оценил возможность наличия в России своего штамма коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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"Ждём с нетерпением": сделал заявление о коронавирусе в России ГинцбургВыдал разрешение на исследования вакцины "Спутник Лайт" МинздравЕщё 1108 новостей

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил возможность того, что в России может существовать свой уникальный штамм коронавируса, как в Великобритании.

«Ждём с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с изменёнными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы. Где работают британцы, там и выделяют штаммы, а чем Россия хуже Британии, она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм», — сказал он.

Вместе с этим Гинцбург добавил, что пока какого-либо российского штамма коронавируса обнаружить не удалось, это может быть связано с тем, что в России секвенируют существенно меньше образцов вирусов, чем в Великобритании.

Источник: RT

COVID-19 коронавирус пандемия
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