Выдал разрешение на исследования вакцины "Спутник Лайт" Минздрав

Минздрав выдал разрешение на исследования вакцины "Спутник Лайт"

Министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение клинических исследований безопасности, переносимости и иммуногенности "лайт-версии" российской вакцины от коронавируса "Спутник V", следует из реестра ведомства.

Испытания "Спутника Лайт — 2020" продлятся до 31 декабря этого года, в них будут участвовать 150 добровольцев.

Ранее директор Научного исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, разработавшего "Спутник V", рассказал, что иммунитет после вакцинацией "лайт-версией" препарата будет сохраняться, скорее всего, в течение трех-четырех месяцев, а его эффективность составит около 85%. Схема предполагает только один укол (первый компонент "Спутника V") и более короткий период выработки антител.



При этом даже если привитый заразится коронавирусом, тяжелый COVID-19 ему не грозит, поскольку возбудитель вируса не опустится в легкие, отмечал ученый. Чтобы продлить защиту, можно поставить второй компонент через три месяца.Как уточнял Гинцбург, россиян по-прежнему будут прививать "Спутником V", а его "лайт-вариант" хотят поставлять за рубеж: такой подход предоставит компромисс между продолжительностью действия вакцины и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости и смертности, охватывая большее число людей.

Источник: РИА Новости