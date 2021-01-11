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Выдал разрешение на исследования вакцины "Спутник Лайт" Минздрав

16:45 11.01.2021 Фото: pexels.com
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Испытания "Спутника Лайт — 2020" продлятся до 31 декабря этого года, в них будут участвовать 150 добровольцев.

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Минздрав выдал разрешение на исследования вакцины "Спутник Лайт"
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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"Ждём с нетерпением": сделал заявление о коронавирусе в России ГинцбургВыдал разрешение на исследования вакцины "Спутник Лайт" МинздравЕщё 1108 новостей

Министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение клинических исследований безопасности, переносимости и иммуногенности "лайт-версии" российской вакцины от коронавируса "Спутник V", следует из реестра ведомства.
Испытания "Спутника Лайт — 2020" продлятся до 31 декабря этого года, в них будут участвовать 150 добровольцев.
Ранее директор Научного исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, разработавшего "Спутник V", рассказал, что иммунитет после вакцинацией "лайт-версией" препарата будет сохраняться, скорее всего, в течение трех-четырех месяцев, а его эффективность составит около 85%. Схема предполагает только один укол (первый компонент "Спутника V") и более короткий период выработки антител.

При этом даже если привитый заразится коронавирусом, тяжелый COVID-19 ему не грозит, поскольку возбудитель вируса не опустится в легкие, отмечал ученый. Чтобы продлить защиту, можно поставить второй компонент через три месяца.
Как уточнял Гинцбург, россиян по-прежнему будут прививать "Спутником V", а его "лайт-вариант" хотят поставлять за рубеж: такой подход предоставит компромисс между продолжительностью действия вакцины и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости и смертности, охватывая большее число людей.

Источник: РИА Новости

COVID-19 вакцина коронавирус пандемия
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