Виноградов принимал участие в качестве наблюдателя в ранних сезонах Битвы экстрасенсов. В 2009 году он организовал некоммерческое партнерство «Лига экстрасенсов России».

Скончался криминалист из "Битвы экстрасенсов" Михаил Виноградов

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов, неоднократно выступавший в качестве эксперта на телевидении и в интернете ушел из жизни. Соответствующая информация появилась на его странице в Facebook. В декабре Виноградов сообщал о проблемах с сосудами.

В 2000 году Виноградов занялся изучением психологического описания преступников, а также анализом алгоритма поведения маньяков в соотношении с особенностями их действий, а впоследствии консультировал совет МВД Российской Федерации и общественный совет ФСБ

Виноградов принимал участие в качестве наблюдателя в ранних сезонах Битвы экстрасенсов. В 2009 году он организовал некоммерческое партнерство «Лига экстрасенсов России».

Источник: mk.ru