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Скончался криминалист из "Битвы экстрасенсов" Михаил Виноградов

16:52 11.01.2021 Фото: VK.COM/M_V_VINOGRADOV
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Виноградов принимал участие в качестве наблюдателя в ранних сезонах Битвы экстрасенсов. В 2009 году он организовал некоммерческое партнерство «Лига экстрасенсов России».

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Скончался криминалист из "Битвы экстрасенсов" Михаил Виноградов
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Скончался криминалист из "Битвы экстрасенсов" Михаил ВиноградовСкончался российский актер Максим Браматкин. Ему был 41 годЕщё 633 новостей

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов, неоднократно выступавший в качестве эксперта на телевидении и в интернете ушел из жизни. Соответствующая информация появилась на его странице в Facebook. В декабре Виноградов сообщал о проблемах с сосудами.

В 2000 году Виноградов занялся изучением психологического описания преступников, а также анализом алгоритма поведения маньяков в соотношении с особенностями их действий, а впоследствии консультировал совет МВД Российской Федерации и общественный совет ФСБ

Виноградов принимал участие в качестве наблюдателя в ранних сезонах Битвы экстрасенсов. В 2009 году он организовал некоммерческое партнерство «Лига экстрасенсов России».

Источник: mk.ru

криминалист скончался Михаил Виноградов
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