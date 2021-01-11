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СтройТехМаш: особенности компании

16:53 11.01.2021
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СтройТехМаш – это опытная компания, занимающаяся строительством азс и топливохранилищ на отечественном рынке.

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СтройТехМаш – это опытная компания, занимающаяся строительством азс и топливохранилищ на отечественном рынке. Свою деятельность компания осуществляет уже больше 10-ти лет. Узнать больше о заводе можно на официальном сайте: mashteh.ru. Данное предприятие поставляет резервуарное оборудование и контейнерные АЗС по всей России и в страны таможенного союза.

Особенности компании

СтройТехМаш за время своей работы смог реализовать более 30 крупных проектов в Москве и центральной России. В штат сотрудников входят только профессиональные специалисты, которые имеют многолетний опыт в данной сфере. Основное направление деятельности – изготовление вертикальных резервуаров.

Завод резервуарного оборудования СтройТехМаш – лидер на отечественном рынке по производству металлических конструкций и резервуаров разного размера в Москве и Московской области.

Заказывая оборудование на этом предприятии, заказчик может быть точно уверен, что он получит исключительно высококачественный товар, который прослужит долгую и приятную жизнь.

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