СтройТехМаш: особенности компании

СтройТехМаш – это опытная компания, занимающаяся строительством азс и топливохранилищ на отечественном рынке.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcS65xTmAKTX4w_SLq7G5Tfv696GV2INv2yTEQ&usqp=CAU

СтройТехМаш – это опытная компания, занимающаяся строительством азс и топливохранилищ на отечественном рынке. Свою деятельность компания осуществляет уже больше 10-ти лет. Узнать больше о заводе можно на официальном сайте: mashteh.ru. Данное предприятие поставляет резервуарное оборудование и контейнерные АЗС по всей России и в страны таможенного союза.

Особенности компании

СтройТехМаш за время своей работы смог реализовать более 30 крупных проектов в Москве и центральной России. В штат сотрудников входят только профессиональные специалисты, которые имеют многолетний опыт в данной сфере. Основное направление деятельности – изготовление вертикальных резервуаров.

Завод резервуарного оборудования СтройТехМаш – лидер на отечественном рынке по производству металлических конструкций и резервуаров разного размера в Москве и Московской области.

Заказывая оборудование на этом предприятии, заказчик может быть точно уверен, что он получит исключительно высококачественный товар, который прослужит долгую и приятную жизнь.