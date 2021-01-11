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Отказался от WhatsApp Эрдоган. В чем причина?

17:11 11.01.2021 Фото: instagram.com/rterdogan
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Примеру главы государства также последовало Минобороны Турции.

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Эрдоган отказался от WhatsApp

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от мессенджера WhatsApp из-за изменения политики конфиденциальности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.

Отмечается, что из-за проблем с безопасностью администрация президента Турции переведет свои группы, которые ранее были созданы в WhatsApp, в приложение BiP, принадлежащее Turkcell Iletisim Hizmetleri AS. Офис Эрдогана в своем заявлении также призвал журналистов перейти на BiP.

Примеру главы государства также последовало Минобороны Турции. Этот шаг стал частью масштабной кампании Эрдогана против зарубежных соцсетей, отмечает агентство. По данным Turkcell, за последние сутки к BiP Messenger присоединились около миллиона новых пользователей из Турции.

Ранее пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с социальной сетью Facebook, владеющей контрольным пакетом акций компании-оператора мессенджера. Утверждается, что это необходимо для анализа привычек и вкусов пользователей.

Позднее Павел Дуров рассказал о бегстве пользователей WhatsApp в основанный им мессенджер Telegram. По его мнению, к этому привела новая политика сервиса касательно Facebook.

По словам предпринимателя, постоянно растущий Telegram стал серьезной проблемой для корпорации Facebook. По его мнению, WhatsApp не может конкурировать с Telegram по качеству и конфиденциальности, и из-за этого перешел на скрытый маркетинг. В частности, редакторы Wikipedia обнаружили платный бот, который добавлял предвзятую информацию о мессенджере в статью на портале, заявил он.

WhatsApp мессенджер Реджеп Тайип Эрдоган
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От редакции

Вы бы смогли отказаться?

Аноним, 11 января 2021 17:36
НВР:
Что такое ватсап и зачем он мне нужен, а тем более этому вашему Эрдогану?

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