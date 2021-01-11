Новые правила работы детских садов ввел Роспотребнадзор. Что изменилось в 2021 году?

С наступлением 2021 года в детских садах России начали действовать новые санитарные правила Роспотребнадзора – СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

В детских садах запретили использовать камины и другие отопительные приборы с инфракрасным излучением

С 11 января 2021 года, детские сады возобновили работу в обычном режиме. При этом теперь в них будут соблюдать строгие новые санитарные правила от Роспотребнадзора. Изменения хоть и незначительные, но есть.

Новые санитарные правила Роспотребнадзора для детсадов вступили в силу с 1 января 2021 года

С наступлением 2021 года в детских садах России начали действовать новые санитарные правила Роспотребнадзора – СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». Их утвердил государственный главврач.

Согласно новым санитарным правилам в детских садах:

— каждый день будут проводить бесконтактную термометрию.

Если у ребенка или сотрудника есть признаки заболевания (температура выше нормы, озноб, сыпь и прочие), его не пропустят на территорию сада.

— детям, перенесшим заболевания, разрешат посещать садик, только если есть медицинское заключение (справка) о выздоровлении – п. 2.9.4. СП 2.4.3648-20.

Правила питания в условиях пандемии в детских садах

Согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в детских садах разрешена одноразовая столовая посуда и приборы для обеспечения безопасного питания детей. Вероятно, посуда будет сертифицированной (наличие сертификата качества).

Пока в детсадах выполняют требования СанПиН 2.4.1.3049-13. В них указан рекомендуемый ассортимент основных пищевых продуктов, из которых можно готовить блюда детям, и перечень тех, которые использовать запрещено. В СП 2.4.3648-20 эта информация отсутствует. Возможно, введут дополнительные правила, касающиеся питания детей в детсадах.

Требования к отоплению и личной гигиене в детских садах

В детских садах запретили использовать камины и другие отопительные приборы с инфракрасным излучением. На 1 этаже должны находиться группы для детей до 3 лет с проблемами со здоровьем – плохим зрением и нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Что касается личной гигиены, то:

у каждого ребенка до 3 лет будет свой горшок или стульчак. Их промаркируют; каждому ребенку выдадут полотенце и постельное белье. Их также промаркируют.

В детских садиках разрешено пользоваться одноразовыми полотенцами.

До 1 января 2022 года согласно СП 3.1/2.4.3598-10 в детских садиках России: