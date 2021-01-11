Компания «РЕАЛ»: особенности и основные услуги

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Компания «РЕАЛ» - это опытный провайдер в Астраханском регионе. Свою деятельность компания начала еще 30 лет назад, но несмотря на такой возраст, все еще остается современным представителем на рынке. Узнать подробнее о ней можно на сайте: https://real.su/.

Особенности провайдера

За время своей работы «РЕАЛ» и ее сотрудники подключили более 80 000 семей. Несмотря на свой возраст и высокую конкуренцию на рынке, компания все еще пользуется огромным спросом у населения. Причин такой популярности множество:

Быстрый отклик. Пользователь в любое время получит качественную техническую поддержку от специалиста. Благодаря такому подходу к делу, все ошибки и неполадки в сети решаются в максимально короткие сроки. Большой перечень услуг. Провайдер предлагает широкий список услуг куда входят не только интернет и цифровое телевиденье, но и облачное хранилище. Такая универсальность позволяет клиенту не бегать от одних поставщиков к другим для подключения разных услуг.

Кроме того, компания занимается установкой видеонаблюдения. Только «РЕАЛ» и его сотрудники установили по всей Астрахани свыше 3000 камер видеонаблюдения, чем значительно улучшили безопасность города.