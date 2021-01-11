Анонсировал климатическую «бомбу» Китай

Китай анонсировал климатическую «бомбу»

В декабре 2020 года руководство КНР обнародовало планы «резкого расширения экспериментальной программы воздействия на атмосферные процессы». Речь идет о вызове искусственного дождя — и борьбе с градом. КНР «грозится» в ближайшие пять лет наладить «искусственное воздействие на облака и атмосферные осадки» на общей площади в 5,5 млн кв. км и применять технологии подавления града над территорией, превышающей полмиллиона квадратных километров.

При этом, по данным bloomberg.com, Поднебесная уже обладает крупнейшей в мире системой управления погоды, в связи с чем ряд экспертов не исключают разработки КНР некого подобия климатического оружия, способного, в частности, оказывать влияние на процессы попадания атмосферных осадков на территории соседних стран.

В Росгидромете, впрочем, этих опасений не разделяют. Однако, как рассказали «Росбалту» в ведомстве, если грандиозный замысел осуществится, практически все сельскохозяйственные площади КНР будут обеспечены искусственным дождем.

Уже слышны, однако, и первые голоса тревоги. В частности, из Индии — тамошние эксперты начинают беспокоиться, как бы великий китайский сосед не начал тянуть облачно-дождевое одеяло на себя — а то и не обзавелся бы климатическим оружием в той или иной форме.

Примечательно, что Россия является одним из пионеров благородного дела вызова дождя и предотвращения града. Как сообщили в Росгидромете, соответствующие работы в его подведомственном институте — Центральной аэрологической обсерватории — начались в 1948 году. К слову сказать, данная тема нашла отражение как минимум в одном широко известном произведении советской литературы — романе Даниила Гранина «Иду на грозу». Этот «производственный роман» (никакой особой фантастики в тех идеях уже не было) обладал довольно мощным романтическим зарядом и будоражил души многих юношей (и некоторых девушек), мечтавших о научной карьере.

В принципе, романист мог бы использовать, например, биографию весьма почитаемого «по обе стороны Большого Кавказа» грузинского ученого Георгия Сулаквелидзе, человека незаурядной судьбы, который в молодые годы был в составе альпинистской группы, что в январе 1943 года сорвала с Эльбруса флаг фашистской Германии и водрузила красное знамя. А после войны занялся прикладной наукой и внес большой вклад, особенно в борьбу с градом. Сулаквелидзе был именно советский ученый, его работы разворачивались как в Грузии, так и в российской Кабардино-Балкарии. Все же, видимо, в начале 1960-х годов Гранину были нужнее образы молодых ученых, не успевших на войну.

Любопытная деталь: первая экранизация «Иду на грозу» 1965 года очень точно следовала тексту романа, но все же режиссер Сергей Микаэлян чуть «спрямил сюжет». Вся научная идея излагается в первой же сцене фильма, когда студенты Олег Тулин и Сергей Крылов, в исполнении Василия Ланового и Александра Белявского, в 1952 году не слушают скудоумного лектора, а обсуждают свою мысль: вбросить бы в дождевое облако «заряженные проволочки», очень тоненькие, чтобы они падали как можно медленнее! Тогда дождь станет выпадать там, где это нужно людям, а не там, где это было бы обусловлено естественными процессами.

Вот в этом направлении все и развивалось — разумеется, по ходу дела изначальная простота замысла обрастала неизбежными сложностями. Но общий принцип именно таков. Из химических реагентов, пригодных на роль «заряженных проволочек», наиболее применение получил йодид серебра. Нерастворимое в воде, это вещество даже в малых дозах вызывает «очаги конденсации» в облаке и целенаправленное выпадение осадков.

Искусственный дождь, по данным Росгидромета, позволяет прибавить к обычному «естественному» дождю до 15% и даже 30% дождевой влаги. Советские ученые щедро делились опытом с жаркими странами, включая Кубу, Монголию, Иран и Сирию. Причем, в Иране успешно орошали площади до полумиллиона кв. километров, это больше, чем в самой России. В засушливых районах СССР к концу 1980-х годов проводились договорные работы, в ходе которых одновременно по 5-6 самолетов воздействовали на облака.

Особенность именно противоградовых работ в том, что «ускоренное осадкообразование» дает вместо ледяного града обычный дождь, или градины уменьшаются до неопасных размеров. Для борьбы с градом применяется зенитная артиллерия, а также и ракеты, в частности, ракета «Алазань», которая использовалась, увы, с другим зарядом и на поле боя в Нагорном Карабахе (во время первого конфликта) и в Приднестровье.

Поскольку от града особенно страдают виноградники, противоградовая артиллерия была развернута именно в виноградных регионах СССР: на Северном Кавказе, в Грузии и Молдавии. Это — военизированные службы, в советские времена они носили темно-синюю форму без погон, но с петлицами. В современной России противоградовые части успешно функционируют на Ставрополье, Кубани, в северокавказских республиках, а также и в Крыму, и защищают общую площадь порядка 30 тысяч кв. км. Что же до Молдавии и Грузии, то, как сетуют российские ученые, в этих небогатых государствах развивать нужное дело оказалось не по карману.

По поводу грандиозной китайской программы, в Росгидромете признали немалые успехи КНР в последние десятилетия. Российские специалисты выразили некоторую осторожность, учитывая колоссальные площади, которые планируется оросить в Китае, но допускают, что такой гигантской державе это будет по силам.

Что же касается проектов «климатического оружия», то, по данным Росгидромета, пока что никакого официального подтверждения такие слухи не получили. Создание климатического оружия подпадает под действие Конвенции ООН о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду, которая вступила в силу 5 октября 1978 года.

Примечательно, что принятию данного документа предшествовала, во всяком случае именно в пользу этого свидетельствуют многочисленные журналистские расследования, попытка применения мирных технологий в военных целях во время войны во Вьетнаме (операция проходит в них под названием «Попай»). Распыляя во время сезона дождей над облаками йодистое серебро и сухой лед, американцы вызывали ливни в нужных им местах. Это приводило к затоплению рисовых полей и размытию «тропы Хо Ши Мина», по которой вьетнамские партизаны снабжались снаряжением и оружием. Однако американцы остались не очень довольны: эффект был кратковременным, а финансовые затраты на реагенты и авиавылеты огромными.

К слову, администрация президента Никсона последовательно опровергала все обвинения в причастности к операции «Попай», однако в 1971 году в газете The Washington Post было опубликовано журналистское расследование Джека Андерсона. Публикация вызвала широкий общественный резонанс, и уже через год Пентагон был вынужден закрыть программу. Под давлением общественности в 1974 году ООН и начала разработку резолюции о недопустимости использования климатического оружия в военных конфликтах.

Подписанный в 1978 году документ, в частности, не допускал возможности намеренного влияния на окружающую среду. Однако многие критики до сих пор называют его абсолютно бесполезным из-за огромного количества правовых лазеек.

Источник: rosbalt.ru