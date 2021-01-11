Чуть не утонул в яме с ледяной водой и химикатами посетитель автомойки

Мужчина оставил автомобиль в боксе, а потом вернулся за телефоном и провалился в яму с головой.

Посетитель едва не утонул на автомойке в Южно-Сахалинске

Мужчина провалился в сервисную яму, покрытую снегом.

Трагедией едва не закончилось посещение автомойки одним из жителей Южно-Сахалинска. Мужчина оставил автомобиль в боксе, а потом вернулся за телефоном и провалился в яму с головой.

Пострадавший Алексей Баяндин сообщил astv.ru, что заехал на "Нашу мойку" на перекрестке пр. Победы и ул. Железнодорожной 8 января. Оставил машину в боксе, вышел с женой оплатить услугу и подождать, пока авто приведут в порядок. Однако у кассы вспомнил, что телефон оставил в машине: платежи он совершает при помощи смартфона, поэтому решил вернуться.

- Система в здании такая, что в помывочные боксы ты попадаешь из длинного коридора. Внутри, естественно, пар, сквозь который смутно видны очертания твоего авто. Ты смело делаешь шаг в его направлении и тут же оказываешься... под водой. В жуткой снежной каше пополам с химикатами. Погружение гарантировано полное, так что навыки дайвинга вам пригодятся. В первые мгновения понять что-либо невозможно. Главная мысль - как отсюда выбраться, - рассказывает сахалинец.

Мужчина провалился в яму полностью, в рот и уши тут же попала ледяная вода с химикатами. Он пояснил, что до дна достать было невозможно – глубина ямы больше двух метров. Одежда - тёплые рыбацкие сапоги, штаны-комбинезон и толстый пуховик – мгновенно пропитались водой и тянули вниз. Выбраться было крайне сложно.

- Опыт покорения глубин трех океанов и десятка морей (более 50 записей в личном дайверском логбуке тому свидетельство) не прошли даром. И вскоре я уже выжимал одежду и выливал воду из сапог в помещении с температурой близкой к уличной, где-то минус 17 градусов, - поделился Алексей.

Он рассказал, что заметить опасную ловушку было тяжело: смотровая яма заполнена снежной шугой вровень с полом, ограждения никакого не было, кроме небольших швеллеров по краям. Ощущалось, будто снег лежит просто на полу или на дощатом настиле.

Алексей также обратил внимание на то, что от входа в бокс до скрытой ямы - не более метра. Попасть в ледяную западню мог кто угодно.

- А если бы вместо меня в воде оказалась жена, которая шла за мной? А если бы она при падении разбила себе лицо о железный рельс на краю ямы? Туда мог бы провалиться и ребенок, который вышел и машины и наступил бы в снег. Он бы просто булькнул вниз по макушку, и никто не знает, чем бы все закончилось: вокруг шум, пар, сразу можно и не заметить, - пояснил опасность ситуации Алексей.

Такое отношение к клиентам мужчина назвал недопустимым. А проверки сегодня проводятся только после того, как случится трагедия, но стоит ли до этого доводить?

Удивительно, но находившийся в боксе мойщик не помог пострадавшему выбраться. А подоспевший управляющий и вовсе усомнился в том, что клиент трезв.

- Меня несколько раз упрекнули в том, что я не заметил ямы. И это при том, что я не близорук, не ношу очки. Кроме того, меня обвинили в злоупотреблении алкоголем. И кто-то из сотрудников, видимо, решив отомстить за написанную жалобу, вызвал сотрудников ДПС. Расчет понятен: после новогодних праздников у многих в крови может обнаружится какой-то процент алкоголя. Вот только я совсем не пью, - рассказал пострадавший.

Алексей, так и не дождавшись извинений от представителей автомойки, сел в машину в мокрой одежде и уехал. Однако на дороге его тут же остановили сотрудники ДПС – с мигалками и сиренами.

- Я объяснил ситуацию, они убедились, что я не пьян. И дали хороший совет обратиться в прокуратуру, что я и сделаю, как только закончатся праздники, - рассказал мужчина.

Корреспондент astv.ru связалась с представителем "Нашей мойки". Управляющий Игнат подтвердил, что инцидент действительно был и пояснил, что раньше боксы были многофункциональны: тут оказывали услуги по мойке авто и меняли масло, поэтому там предусмотрены сервисные ямы. Однако позже выяснилось, что совмещать услуги проблематично из-за контакта масла с водой. Поэтому решено было оставить только мойку. А в ямах теперь скапливается вода и грязь, которую периодически откачивают.

- У нас никогда не было подобных происшествий с клиентами. Однажды, правда, в яму свалился сотрудник мойки, но к его поведению были вопросы. Сложно представить, что ремонтную яму можно не заметить. Мы сожалеем, что пострадавший быстро покинул мойку. Думаю, мы могли бы договориться. Уже принято решение огородить ямы, - рассказал Игнат.

Он также заверил, что лично не вызывал сотрудников ДПС, правда, не исключает, что это сделал кто-то из обслуживающего персонала.

Источник: astv.ru