Умер легендарный психиатр из телешоу "Битва экстрасенсов" Михаил Виноградов

Профессор психиатрии и криминалист помогал российским силовикам расследовать громкие уголовные дела. Например, именно он составил первый физический и психологический портрет битцевского маньяка.

Михаил Виноградов умер в Новый год с диагнозом “ковид”

Профессор психиатрии, доктор медицинских наук, криминалист и эксперт “Битвы экстрасенсов” скончался 1 января. Его госпитализировали еще 19 декабря, он долго болел и находился в тяжелом состоянии. Под Новый год уровень сатурации (кислорода в крови) постоянно падал.

Виноградов помогал российским силовикам расследовать громкие уголовные дела. Например, именно он составил первый физический и психологический портрет битцевского маньяка.

«Пришло печальное известие: 01.01.2021 умер Михаил Викторович Виноградов — психиатр-криминалист, принимавший участие в качестве наблюдателя в ранних сезонах Битвы экстрасенсов», — говорится в опубликованном еще 5 января сообщении на странице программы «Битва экстрасенсов» в социальной сети.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Михаилу Виноградову было 82 года. Еще в старших классах он числился внештатным корреспондентом газеты «Московский комсомолец». В биографических материалах о нем говорится, что он делал для издания репортаж о первом полете человека в космос и интервью с Раулем Кастро, за которое получил якобы невиданный гонорар. Уже тогда он сотрудничал с оперативниками, которые расследовали уголовные дела.

После школы Виноградов поступил в Первый мед и планировал стать хирургом, но оказался в итоге на кафедре психологии, где с большим интересом стал изучать гипноз. Там он, к слову, и познакомился с Джуной Давиташвили и Розой Кулешовой — известными в советское время экстрасенсами.

Михаил Виноградов был одним из первых экспертов, которых стали использовать российские СМИ, в конце нулевых в сфере психологии и экстросенсорики. А появление в первых сезонах «Битвы экстрасенсов» привело его к всероссийской популярности.