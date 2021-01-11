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Передвинули руками фуру застрявшие в пробке водители. Огромный грузовик перегородил Бердское шоссе

18:08 11.01.2021 Фото: АСТ-54
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Порядка 20 человек собрались и смогли сдвинуть в сторону грузовик, освободив для движения хотя бы пару полос. Очень не хотелось стоять в заторе.

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Фура заблокировала проезд по Бердскому шоссе

В Новосибирске водители руками передвинули огромную фуру, перегородившую проезжую часть.

Авария, приведшая к транспортному коллапсу, произошла на Бердском шоссе. Водитель огромного грузовика не справился с управлением и в итоге, кабина машины оказалась в сугробе на обочине, а вся гигантская хвостовая часть полностью перегородила дорогу.

Спасательный и аварийные службы на место происшествия особо не спешили, и начала скапливаться колоссальных размеров пробка. Тогда водители, застрявшие в ней, решили, буквально, взять дело в свои руки. Порядка 20 человек собрались и смогли сдвинуть в сторону грузовик, освободив для движения хотя бы пару полос, передает Baza.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ДТП произошло на улице Большевистской 10 января, движение в сторону центра Новосибирска было заблокировано. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Кабина с водителем оказалась на обочине. А вот грузовой прицеп перекрыл все три полосы движения. Собралась огромная пробка протяженностью в несколько километров.

ДТП не справился с управлением пробка шоссе
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