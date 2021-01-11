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Чем заменить уродливую "Аленку", придумали власти Нововоронежа

18:19 11.01.2021 Фото: vk.com
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Будет другой памятник из бронзы. Откликнулся меценат, бизнесмен из Москвы, который предложил сделать "красивый душевный памятник".

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Власти Нововоронежа нашли замену памятнику Аленке

Новый памятник Аленке вместо вызвавшей резонанс скульптуры установят в Нововоронеже к 12 июня, сообщила РИА Новости замглавы местной администрации Светлана Тулинова.

Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря 2020 года, но демонтировали уже 21 декабря, так как местные жители попросили мэрию на странице "ВКонтакте" не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли арт-объект "чертовщиной", "ущербным подобием". Однако после демонтажа нашлись противники такого развития событий — на странице администрации Нововоронежа в соцсетях появились призывы оставить и не трогать Аленку, а также предложения выкупить арт-объект.

"Будет другой памятник. Если первый делали из металла с элементами художественной ковки, то здесь, получается, будет из бронзы. На заместителя главы администрации (Нововоронежа. — Прим. ред.) вышел меценат, бизнесмен из Москвы, который предложил сделать красивый душевный памятник. И он привлек организацию, которая будет исполнять, а он просто финансирует", — сказала Тулинова.

По ее словам, установить памятник планируется к 12 июня.

Как информирует городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой, информирует библиотека. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.

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