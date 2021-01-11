Чем заменить уродливую "Аленку", придумали власти Нововоронежа

Будет другой памятник из бронзы. Откликнулся меценат, бизнесмен из Москвы, который предложил сделать "красивый душевный памятник".

Власти Нововоронежа нашли замену памятнику Аленке

Новый памятник Аленке вместо вызвавшей резонанс скульптуры установят в Нововоронеже к 12 июня, сообщила РИА Новости замглавы местной администрации Светлана Тулинова.

Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря 2020 года, но демонтировали уже 21 декабря, так как местные жители попросили мэрию на странице "ВКонтакте" не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли арт-объект "чертовщиной", "ущербным подобием". Однако после демонтажа нашлись противники такого развития событий — на странице администрации Нововоронежа в соцсетях появились призывы оставить и не трогать Аленку, а также предложения выкупить арт-объект.

"Будет другой памятник. Если первый делали из металла с элементами художественной ковки, то здесь, получается, будет из бронзы. На заместителя главы администрации (Нововоронежа. — Прим. ред.) вышел меценат, бизнесмен из Москвы, который предложил сделать красивый душевный памятник. И он привлек организацию, которая будет исполнять, а он просто финансирует", — сказала Тулинова.

По ее словам, установить памятник планируется к 12 июня.

Как информирует городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой, информирует библиотека. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.