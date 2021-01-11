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Как чувствует себя заразившиеся коронавирусом Пахмутова и Добронравов

19:20 11.01.2021 Фото: upload.wikimedia.org
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Супругов в конце декабря госпитализировали с COVID-19.

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Александра Пахмутова на вручении премии 2014 год

Александру Пахмутову и её мужа поэта-песенника Николая Добронравова выписали из больницы после перенесённого коронавируса.

«Да, всё хорошо, всё нормально», — сказала близкая знакомая семьи, отвечая на вопрос о выписке супругов из больницы.

Ранее сообщалось, что Пахмутову и Добронравова в конце декабря госпитализировали с COVID-19.

Советский и российский композитор Александра Пахмутова за свою карьеру написала более 400 песен. Её супруг Николай Добронравов также является автором многих популярных песен, среди них — «Команда молодости нашей» и «Птица счастья».

Источник: ПГ

выписали команда молодости нашей композитор коронавирус муж птица счастья советский Александра Пахмутова Николай Добронравов
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