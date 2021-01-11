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Стало известно, кого освободят от техосмотра машин в 2021 году

19:47 11.01.2021 Фото: pixabay.com
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Изменения в проведении технического осмотра автомобилей вступают в силу с 1 марта этого года. Читайте новые правила.

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Также в документе указаны тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины

Служебные и военные автомобили будут освобождены от технического осмотра. Об этом говорится в постановлении правительства, с которым ознакомился ТАСС.

"Настоящие правила не применяются к отношениям, связанным с проведением технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта, транспортных средств, зарегистрированных военными автомобильными инспекциями или автомобильными службами федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба; транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин", - говорится в документе.

Изменения в проведении технического осмотра автомобилей вступают в силу с 1 марта этого года. Кроме того, согласно новой редакции федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", МВД будет аннулировать диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр. Отметка об аннулировании будет заноситься в единую автоматизированную информационную систему техосмотра, а оператор техосмотра, который выдал карту без ТО, будет привлечен к административной ответственности по статье 14.4.1 КоАП РФ ("Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств").

Также с 1 марта МВД России вводит в эксплуатацию единую автоматизированную систему технического осмотра автомобилей. Оформление диагностических карт будет проводиться непосредственно в электронном виде в системе технического осмотра с обязательным фотографированием транспортного средства до и после ТО. Оформленная диагностическая карта будет подписана электронной подписью технического эксперта, проводившего осмотр, а водители по желанию смогут получить диагностическую карту в бумажном экземпляре.

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