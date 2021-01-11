Меняют школьные стандарты в России: Возможна их медицинская экспертиза

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) могут утвердить в конце февраля — начале марта текущего года. Об этом сообщает «Российская газета».
По его словам, проекты ФГОС доработаны — в настоящее время они находятся на рассмотрении межведомственной рабочей группы по вопросам развития системы общего образования под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой и помощника президента РФ Андрея Фурсенко.
«В случае одобрения проектов ФГОС рабочей группой, они могут быть утверждены в конце февраля — начале марта 2021 года», — сказал глава ведомства.
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Ранее заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая предложила сделать обязательной медицинскую экспертизу ФГОСов, образовательных программ, учебников и учебных пособий. Она также предложила вернуть такой опыт практической помощи родителям, как журнал «Семья и школа».
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