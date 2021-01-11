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Меняют школьные стандарты в России: Возможна их медицинская экспертиза

18:58 11.01.2021 Фото: government.ru
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В случае одобрения проектов ФГОС рабочей группой, они могут быть утверждены в конце февраля — начале марта 2021 года, заявил глава Минпросвещения Кравцов.

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Новые школьные стандарты намерены утвердить весной 2021 года, заявил Сергей Кравцов

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) могут утвердить в конце февраля — начале марта текущего года. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, проекты ФГОС доработаны — в настоящее время они находятся на рассмотрении межведомственной рабочей группы по вопросам развития системы общего образования под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой и помощника президента РФ Андрея Фурсенко.

«В случае одобрения проектов ФГОС рабочей группой, они могут быть утверждены в конце февраля — начале марта 2021 года», — сказал глава ведомства.

Кабмин хочет актуализировать ФГОСы и профстандарты в соответствии с требованиями рынка

Ранее заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая предложила сделать обязательной медицинскую экспертизу ФГОСов, образовательных программ, учебников и учебных пособий. Она также предложила вернуть такой опыт практической помощи родителям, как журнал «Семья и школа».

медицинская экспертиза образовательные стандарты школа Сергей Кравцов
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От редакции

Что вы поменяли бы в школе?

аноним, 11 января 2021 19:16
Нужна единая образовательная программа, с едиными учебниками, как раньше. А то сейчасс кто во что горазд. В одной школе и то разные программы.
Аноним, 11 января 2021 19:25
не понял про "медицинскую экспертизу ФГОСов, образовательных программ, учебников и учебных пособий."
Это как?
Аноним, 11 января 2021 19:45
Только один взгляд на фотографию этого министра вызывает жалость и желание подать на пропитание. Господи, где они только берут так их?

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