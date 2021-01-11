Меняют школьные стандарты в России: Возможна их медицинская экспертиза

В случае одобрения проектов ФГОС рабочей группой, они могут быть утверждены в конце февраля — начале марта 2021 года, заявил глава Минпросвещения Кравцов.

Новые школьные стандарты намерены утвердить весной 2021 года, заявил Сергей Кравцов

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) могут утвердить в конце февраля — начале марта текущего года. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, проекты ФГОС доработаны — в настоящее время они находятся на рассмотрении межведомственной рабочей группы по вопросам развития системы общего образования под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой и помощника президента РФ Андрея Фурсенко.

«В случае одобрения проектов ФГОС рабочей группой, они могут быть утверждены в конце февраля — начале марта 2021 года», — сказал глава ведомства.

Кабмин хочет актуализировать ФГОСы и профстандарты в соответствии с требованиями рынка

Ранее заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая предложила сделать обязательной медицинскую экспертизу ФГОСов, образовательных программ, учебников и учебных пособий. Она также предложила вернуть такой опыт практической помощи родителям, как журнал «Семья и школа».