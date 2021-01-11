Кому рарешил ставить прививки от коронавируса с 13 января 2021 мэр Москвы Собянин

Власти Москвы допустили новые категории работников к вакцинации от COVID. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге.
Дословно
Накануне Нового года я просил Вас не откладывать вакцинацию от Covid-19.
Спасибо, что услышали мою просьбу. В новогодние праздники на прививочные пункты пришло в несколько раз больше людей, чем в конце декабря. Медики хорошо потрудились, в том числе провели вакцинацию в домах ветеранов, защитив от риска заболевания самую уязвимую категорию москвичей.
Но впереди еще много работы. Чтобы завершить ее в максимально короткие сроки, мы приняли следующие решения.
1. В среду, 13 января 2021 г., будет открыта запись на вакцинацию для работников следующих отраслей экономики:
- научные исследования и разработки;
- информационные технологии, телекоммуникации и связь;
- социальное обслуживание населения, осуществляемое частными и некоммерческими организациями (работники городских социальных служб получили возможность сделать прививку еще в начале декабря);
- управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью;
- гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма.
2. В четверг, 14 января 2021 г., начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число возрастет с 70 до 100.
Вакцинация в Москве проводится в ежедневном режиме, без выходных. Запись открыта на портале mos.ru, в системе ЕМИАС и по другим каналам.