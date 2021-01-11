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Кому разрешил ставить прививки от коронавируса с 13 января 2021 мэр Москвы Собянин

20:41 11.01.2021 Фото: pixabay.com
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Ради новых категорий подлежащих вакцинации в столице откроют 30 дополнительных прививочных пунктов. Предварительно нужно записаться.

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C 13 января сделать прививку от коронавируса смогут ИТ-специалисты и работники сферы туризма

Власти Москвы допустили новые категории работников к вакцинации от COVID. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге.

Дословно

Накануне Нового года я просил Вас не откладывать вакцинацию от Covid-19.

Спасибо, что услышали мою просьбу. В новогодние праздники на прививочные пункты пришло в несколько раз больше людей, чем в конце декабря. Медики хорошо потрудились, в том числе провели вакцинацию в домах ветеранов, защитив от риска заболевания самую уязвимую категорию москвичей.

Но впереди еще много работы. Чтобы завершить ее в максимально короткие сроки, мы приняли следующие решения.

1. В среду, 13 января 2021 г., будет открыта запись на вакцинацию для работников следующих отраслей экономики:

  • научные исследования и разработки;
  • информационные технологии, телекоммуникации и связь;
  • социальное обслуживание населения, осуществляемое частными и некоммерческими организациями (работники городских социальных служб получили возможность сделать прививку еще в начале декабря);
  • управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью;
  • гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма.

2. В четверг, 14 января 2021 г., начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число возрастет с 70 до 100.

Вакцинация в Москве проводится в ежедневном режиме, без выходных. Запись открыта на портале mos.ru, в системе ЕМИАС и по другим каналам.

2021 вакцинация коронавирус москва новая категория январь Сергей Собянин
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Аноним, 11 января 2021 21:58
НВР:
планирую
Аноним, 11 января 2021 22:49
НВР:
Да

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