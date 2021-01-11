11.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

В тройку лидеров по новогодним подаркам в Одноклассниках по России вошел Новосибирск. Быки были в фаворе

20:07 11.01.2021
0

Пользователей ОК во время новогодних праздников отправили более 1 млрд поздравлений с помощью виртуальных подарков и 359 млн открыток и стикеров в сообщениях. Какие города вошли в топ-10?

% name% title
Новосибирск вошел в топ-5 городов по количеству отправленных подарков в Одноклассниках

Социальная сеть Одноклассники подвела итоги активности пользователей во время новогодних праздников. Традиционно высокую активность аудитории показали сразу несколько сервисов ОК — за три дня с 30 декабря по 1 января было отправлено более 1 млрд поздравлений с помощью виртуальных подарков, более 2,4 млрд раз пользователи посмотрели свои персональные новогодние мультфильмы от нейросети, а недельная аудитория сервиса «Моменты» в праздничные дни превысила 7,5 млн человек.

Миллиард подарков и сотни миллионов поздравлений в сообщениях

Второй год подряд пользователи ОК подарили друг другу более 1 млрд подарков за три дня — 30, 31 декабря и 1 января. Именно в эти даты пользователи активнее всего поздравляли друг друга с наступающими праздниками и Новым годом — размер уникальной аудитории отправителей и получателей в сервисе подарков составил 85% от средней дневной аудитории ОК.

Лидером по количеству отправленных подарков среди российских регионов стала Москва. На втором месте оказался Екатеринбург, а замыкает тройку Новосибирск. Самым щедрым на виртуальные поздравления в ОК оказалась жительница Самары, которая в течение трех дней (30, 31 декабря и 1 января) отправила более 7 тыс. подарков.

ТОП-10 городов по количеству подарков среди российских регионов:

Москва
Екатеринбург
Новосибирск
Краснодар
Казань
Самара

Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
Воронеж
Нижний Новгород
В этом году самым популярным среди подарков стало изображение быка — символа 2021 года по китайскому календарю — пользователи подарили его 49 млн раз. Также активнее всего отправляли подарки с изображением Деда Мороза и часами, которые отсчитывают начало Нового года.

Среди тех, кто указал страну проживания в профиле, наибольшее количество подарков отправили жители России, на втором месте — Беларуси. Жители Украины и Казахстана на третьем и четвертом месте соответственно.

Пользователи активно поздравляли своих друзей и близких не только с помощью виртуальных подарков, но и лично – с помощью открыток и стикеров в сообщениях. За три дня (30, 31 декабря и 1 января) пользователи отправили друг другу в сообщениях 359 млн открыток и стикеров, что на 20% больше в сравнении с показателями прошлого года.

В конце декабря и в праздничные дни в ОК проходила специальная новогодняя игра «Сундучок». Один раз в день пользователи могли получать подарки — бонусы в сервисах соцсети или скидки от партнеров. Ежедневно в игре участвовало 4 млн человек, при этом за все время проведения акции ОК разыграли среди пользователей 82 млн подарков в «Сундучке».

В уходящем году и на новогодних каникулах особую атмосферу праздника для пользователей ОК создавали новогодние видео с персональным мультфильмом от нейросети. Каждый пользователь и его друзья стали героями праздничного ролика в образе новогодних персонажей — лесных зверей.

В новогодние праздники видеороликами поделились 7,7 млн человек — на 38% больше прошлого года. Всего они собрали более 2,4 млрд просмотров, что в 2,16 раза больше, чем в 2019 году.

За технологическую часть создания роликов отвечают алгоритмы социальной сети, которые автоматически определяют близких друзей пользователя на основе взаимодействия в ОК. Затем нейросеть анализирует и выбирает публичные фотографии героев видеоролика, автоматически кадрирует их и нативно помещает в видео.

Миллионы пользователей в «Моментах» за неделю

В новогодние праздники пользователи активно использовали новый формат исчезающих фото и видео для обмена эмоциями и личным контентом в «Моментах». Сервис показал рекордные показатели по вовлеченности в ОК — в праздничные дни его недельная аудитория превысила 7,5 млн человек.

Большими темпами растет вовлеченность пользователей в сервисе, взаимодействие со своими друзьями и их контентом, что только усиливается конкурсной механикой «Моментов». Также существенно выросло количество новых авторов и показатели просмотров моментов и реакций на них по сравнению со средней дневной аудиторией в декабре, рост просмотров увеличился на 50%, реакций — на 60%.

Также благодаря уникальному формату «телесуфлера» пользователи могли записать новогоднее поздравление внутри специального раздела «Новый год» — заранее выбрать на экране подходящий текст и записать свое новогоднее поздравление.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ребенок заигрался и упал на рельсы в метро. Он чудом остался жив
21:45 11-01-2021
Ребенок заигрался и упал на рельсы в метро. Он чудом остался жив
Видео с места смертельного ДТП с военными автобусами появилось в Сети. Что известно об аварии
21:29 11-01-2021
Видео с места смертельного ДТП с военными автобусами появилось в Сети. Что известно об аварии
Когда будет пик геомагнитных колебаний в январе 2021 года? Что пить при метеозависимости в сильные магнитные бури
21:20 11-01-2021
Когда будет пик геомагнитных колебаний в январе 2021 года? Что пить при метеозависимости в сильные магнитные бури
"Скорая" 25 000 раз выезжала на вызовы за первые 10 дней 2021 года в Новосибирской области
21:16 11-01-2021
Умерла прямо во время урока 40-летняя учительница
20:58 11-01-2021
Умерла прямо во время урока 40-летняя учительница
Что категорически запрещено делать 12 января в день Анисьи зимней? Можно ли работать сегодня?
20:50 11-01-2021
Что категорически запрещено делать 12 января в день Анисьи зимней? Можно ли работать сегодня?
Кому рарешил ставить прививки от коронавируса с 13 января 2021 мэр Москвы Собянин
20:41 11-01-2021
Кому рарешил ставить прививки от коронавируса с 13 января 2021 мэр Москвы Собянин
Точный гороскоп на вторник 12 января для каждого знака зодиака индивидуально
20:20 11-01-2021
Точный гороскоп на вторник 12 января для каждого знака зодиака индивидуально
Самосвал врезался в колонну военных автобусов: Погибли четверо в Подмосковье
20:16 11-01-2021
Самосвал врезался в колонну военных автобусов: Погибли четверо в Подмосковье
В тройку лидеров по новогодним подаркам в Одноклассниках по России вошел Новосибирск. Быки были в фаворе
20:07 11-01-2021
В тройку лидеров по новогодним подаркам в Одноклассниках по России вошел Новосибирск. Быки были в фаворе