Самосвал врезался в колонну военных автобусов: Погибли четверо в Подмосковье

Количество погибших в результате ДТП с военной колонной, в которую врезался самосвал в Подмосковье, выросло до четырех человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Все погибшие и пострадавшие, по предварительным данным, военнослужащие.
ДТП произошло на Новорижском шоссе в городском округе Красногорск. На трассе М-9 при повороте на деревню Глухово самосвал въехал в четыре военных автобуса. По словам источника агентства, по предварительным данным, автобусы принадлежат учебному центру ФКУ "Войсковая часть 83466", который занимается подготовкой водителей для Минобороны.
Движение в районе ДТП серьезно затруднено.
По предварительным данным, автобусы остановились на обочине из-за поломки. Большегруз не справился с управлением и протаранил их.