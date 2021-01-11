Самосвал врезался в колонну военных автобусов: Погибли четверо в Подмосковье

Движение на Новорижском шоссе затруднено. Автобусы принадлежат учебному центру ФКУ "Войсковая часть 83466", который занимается подготовкой водителей для Минобороны.

По предварительным данным, погибшие - военнослужащие

Количество погибших в результате ДТП с военной колонной, в которую врезался самосвал в Подмосковье, выросло до четырех человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Все погибшие и пострадавшие, по предварительным данным, военнослужащие.

ДТП произошло на Новорижском шоссе в городском округе Красногорск. На трассе М-9 при повороте на деревню Глухово самосвал въехал в четыре военных автобуса. По словам источника агентства, по предварительным данным, автобусы принадлежат учебному центру ФКУ "Войсковая часть 83466", который занимается подготовкой водителей для Минобороны.

Движение в районе ДТП серьезно затруднено.

По предварительным данным, автобусы остановились на обочине из-за поломки. Большегруз не справился с управлением и протаранил их.