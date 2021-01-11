Умерла прямо во время урока 40-летняя учительница

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
В одной из школ Курска учительница информатики скончалась во время урока, сообщает мэрия города.
"Сегодня в школе №53 во время урока скоропостижно скончалась учитель информатики Елена Александровна Кобелева. Прибывшие на место врачи приложили все усилия, оказывая первую медицинскую помощь. Педагога спасти не удалось", — рассказали в городском комитете образования.
Причины смерти учительницы не сообщаются.
Администрация Курска и городской комитет образования соболезнуют родным и близким педагога.
У 40-летней учительницы остался 12-летний ребенок.