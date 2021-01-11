Умерла прямо во время урока 40-летняя учительница

В одной из школ Курска учительница информатики скончалась во время урока, сообщает мэрия города.

"Сегодня в школе №53 во время урока скоропостижно скончалась учитель информатики Елена Александровна Кобелева. Прибывшие на место врачи приложили все усилия, оказывая первую медицинскую помощь. Педагога спасти не удалось", — рассказали в городском комитете образования.