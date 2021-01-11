Ребенок заигрался и упал на рельсы в метро. Он чудом остался жив

Машиниста ждет заслуженная премия

На севере Москвы ребенок едва не погиб под колесами поезда в метро. Жизнь ему спас машинист, который успел остановить состав и поднял мальчика на платформу, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Чудом не завершившийся трагедией инцидент произошел на станции метро "Бабушкинская". Ребенок заигрался и упал с платформы перед прибывающим поездом. Машинисту по счастью хватило и времени, и расстояния, чтобы остановить состав. После этого он обесточил рельс и помог мальчику выбраться.

Какие травмы получил ребенок, не уточняется. Героя же ждет премия за спасенную жизнь юного пассажира, передают Вести.