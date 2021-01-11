11.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Ребенок заигрался и упал на рельсы в метро. Он чудом остался жив

21:45 11.01.2021 Фото: pixabay.com
2

Машиниста московского метрополитена ждет награда. Пострадавший малыш получил травмы.

% name% title
Машиниста ждет заслуженная премия

На севере Москвы ребенок едва не погиб под колесами поезда в метро. Жизнь ему спас машинист, который успел остановить состав и поднял мальчика на платформу, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Чудом не завершившийся трагедией инцидент произошел на станции метро "Бабушкинская". Ребенок заигрался и упал с платформы перед прибывающим поездом. Машинисту по счастью хватило и времени, и расстояния, чтобы остановить состав. После этого он обесточил рельс и помог мальчику выбраться.

Какие травмы получил ребенок, не уточняется. Героя же ждет премия за спасенную жизнь юного пассажира, передают Вести.

машинист метро москва ребенок спас
Мнение читателей
2
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Видели что-нибудь подобное?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПробка скопилась из-за ДТП с внедорожниками и снегоуборочным грейдером в центре Бердска
23:09 11-01-2021
Пробка скопилась из-за ДТП с внедорожниками и снегоуборочным грейдером в центре Бердска
Какие услуги нотариуса можно будет оформить через портал Госуслуг, рассказал Мишустин
22:54 11-01-2021
Какие услуги нотариуса можно будет оформить через портал Госуслуг, рассказал Мишустин
Чтобы прожить на 10 лет дольше эти продукты нужно выбросить из холодильника
22:50 11-01-2021
Чтобы прожить на 10 лет дольше эти продукты нужно выбросить из холодильника
Индексация пенсий 2021: все размеры повышенной с 1 января пенсий назвал ПФР. Узнай свою в таблице
22:39 11-01-2021
Индексация пенсий 2021: все размеры повышенной с 1 января пенсий назвал ПФР. Узнай свою в таблице
Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление о развитии Карабаха. Встреча длилась 4 часа
22:38 11-01-2021
Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление о развитии Карабаха. Встреча длилась 4 часа
Эти сны всегда приносят счастье и удачу. Их ровно 10
22:20 11-01-2021
Эти сны всегда приносят счастье и удачу. Их ровно 10
БердскСроки уборки снега и сосулек назвали для бизнесменов в мэрии Бердска 2
22:14 11-01-2021
Сроки уборки снега и сосулек назвали для бизнесменов в мэрии Бердска
Как убрать жир на животе: Предельный размер талии назвал доктор Мясников
22:02 11-01-2021
Как убрать жир на животе: Предельный размер талии назвал доктор Мясников
Главные молитвы на Крещение Господне в январе 2021 года
21:50 11-01-2021
Главные молитвы на Крещение Господне в январе 2021 года
Ребенок заигрался и упал на рельсы в метро. Он чудом остался жив
21:45 11-01-2021
Ребенок заигрался и упал на рельсы в метро. Он чудом остался жив