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"Скорая" 25 000 раз выезжала на вызовы за первые 10 дней 2021 года в Новосибирской области

21:16 11.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Амбулаторной службой обслужено более 23 тыс. вызовов. Мест в ковидных госпиталях хватает, доложил губернатору глава регионального минздрава Хальзов.

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В Бердске работают 8 машин скорой помощи

Медицинские учреждения Новосибирской области в новогодние праздники работали в режиме повышенной готовности, доложил министр здравоохранения Константин Хальзов 11 января на совещании у губернатора.

Служба скорой помощи за 10 дней нового года осуществила более 25 тыс. выездов. Амбулаторной службой обслужено более 23 тыс. вызовов. В регионе зарегистрированы около 10,7 тыс. случаев ОРВИ, случаев гриппа на территории области не зарегистрировано.

За последние сутки с подозрением на внебольничную пневмонию и коронавирусную инфекцию госпитализировано 135 человек. Свободный коечный фонд на утро 11 января составил более 2 тыс. коек.

Продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции, с нарастающим итогом вакциной Гам Ковид Вак привиты 2021 человек, доложил Хальзов.

вакцинация вызовы коечный фонд коронавирус новогодние праздники Константин Хальзов
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