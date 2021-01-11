"Скорая" 25 000 раз выезжала на вызовы за первые 10 дней 2021 года в Новосибирской области

Амбулаторной службой обслужено более 23 тыс. вызовов. Мест в ковидных госпиталях хватает, доложил губернатору глава регионального минздрава Хальзов.

В Бердске работают 8 машин скорой помощи

Медицинские учреждения Новосибирской области в новогодние праздники работали в режиме повышенной готовности, доложил министр здравоохранения Константин Хальзов 11 января на совещании у губернатора.

Служба скорой помощи за 10 дней нового года осуществила более 25 тыс. выездов. Амбулаторной службой обслужено более 23 тыс. вызовов. В регионе зарегистрированы около 10,7 тыс. случаев ОРВИ, случаев гриппа на территории области не зарегистрировано.

За последние сутки с подозрением на внебольничную пневмонию и коронавирусную инфекцию госпитализировано 135 человек. Свободный коечный фонд на утро 11 января составил более 2 тыс. коек.

Продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции, с нарастающим итогом вакциной Гам Ковид Вак привиты 2021 человек, доложил Хальзов.