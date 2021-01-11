Сроки уборки снега и сосулек назвали для бизнесменов в мэрии Бердска

Вход в здание не должен быть скользким. А собранный на территории снег необходимо оперативно вывозить.

Управляющие компании чистят снег у домов в Бердске

В связи с ухудшением погодных условий - выпадением осадков в виде снега и образованием гололедицы - администрация Бердска напоминает, согласно Решению Совета депутатов города Бердска от 19.06.2018 №172 «Об утверждении правил благоустройства на территории города Бердска» ответственные лица обязаны:

- производить уборку территорий в период снегопада с периодичностью не позднее 12 часов с момента окончания снегопада, а при его продолжительности более 3 часов - не позднее 12 часов с момента увеличения толщины снежного покрова на 2,0 - 2,5 см;

- снег, сколы наледи и льда сдвигать на специально отведенные ответственными лицами места временного складирования снега, формировать в кучи и валы и должны вывозить в снегоотвалы в течение одних суток с момента окончания ежесуточной уборки. Запрещается складирование снега на асфальтированных территориях, местах для стоянки транспортных средств и газонах с высотой вала более 1,0 метра;

- своевременно очищать крыши, козырьки, карнизы от сосулек, снежного покрова и наледи.

Также, в целях снижения рисков чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев необходимо обеспечить на входах в здания, помещения массового посещения наличие покрытий, предотвращающих скольжение. А также своевременное удаление обледенений, обработку прилегающей территории противогололедными материалами, сообщили 11 января в пресс-центре мэрии Бердска.