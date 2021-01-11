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Сроки уборки снега и сосулек назвали для бизнесменов в мэрии Бердска

22:14 11.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Вход в здание не должен быть скользким. А собранный на территории снег необходимо оперативно вывозить.

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Управляющие компании чистят снег у домов в Бердске

В связи с ухудшением погодных условий - выпадением осадков в виде снега и образованием гололедицы - администрация Бердска напоминает, согласно Решению Совета депутатов города Бердска от 19.06.2018 №172 «Об утверждении правил благоустройства на территории города Бердска» ответственные лица обязаны:

- производить уборку территорий в период снегопада с периодичностью не позднее 12 часов с момента окончания снегопада, а при его продолжительности более 3 часов - не позднее 12 часов с момента увеличения толщины снежного покрова на 2,0 - 2,5 см;

- снег, сколы наледи и льда сдвигать на специально отведенные ответственными лицами места временного складирования снега, формировать в кучи и валы и должны вывозить в снегоотвалы в течение одних суток с момента окончания ежесуточной уборки. Запрещается складирование снега на асфальтированных территориях, местах для стоянки транспортных средств и газонах с высотой вала более 1,0 метра;

- своевременно очищать крыши, козырьки, карнизы от сосулек, снежного покрова и наледи.

Также, в целях снижения рисков чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев необходимо обеспечить на входах в здания, помещения массового посещения наличие покрытий, предотвращающих скольжение. А также своевременное удаление обледенений, обработку прилегающей территории противогололедными материалами, сообщили 11 января в пресс-центре мэрии Бердска.

бизнес благоустройства гололед снег
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От редакции

Где не убирают снег и наледь?

Аноним, 11 января 2021 22:39
Бизнесмены и собственники и без указаний занимаются этими вопросами. А вот, прежде чем пенять на зеркало..... занялись бы уборкой улиц и тротуаров. Чиновники как будто с других миров набирают. Ваши руководящие указания кроме смеха не вызывают никаких эмоций. Это что для галочки подобные заявления? Морально вы не имеете права даже заикаться по вопросам уборки снега, пока не очистите дороги , тротуары за которые отвечает пения и подчинённые ей многочисленные артели .
Аноним, 11 января 2021 22:40
Уборка сосулек это очень хорошо. А когданибудь снег между домами чистить будут? Весь Космический утонул!

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