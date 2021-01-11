Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление о развитии Карабаха. Встреча длилась 4 часа

Будет создана рабочая группа из представителей трех стран, которая представит конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона.

Встреча трех лидеров состоялась в Москве 11 января

По итогам встречи в Москве президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна подписано совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. Об этом 11 января сообщает сайт Кремля.

«Подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе. Имею в виду конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов. С этой целью будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трёх правительств: Азербайджана, Армении и России. Они создадут в ближайшее время рабочие экспертные подгруппы, представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона», — сказал Путин.

Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна продлились почти четыре часа. Обсуждались ход реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, вопросы оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокирование и развитие торгово-экономических и транспортных связей.