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Индексация пенсий 2021: все размеры повышенной с 1 января пенсий назвал ПФР. Узнай свою в таблице

22:39 11.01.2021 Фото: ПФР
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В результате индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров увеличилась не меньше чем на тысячу рублей в месяц, а ее средний размер достиг 17,5 тыс. рублей.

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Повышенная индексация страховых пенсий с 2019 года

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2020 года. В результате индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров увеличилась не меньше чем на тысячу рублей в месяц, а ее средний размер достиг 17,5 тыс. рублей.

Одновременно с выплатами действующим пенсионерам в январе повышены пенсионные права будущих пенсионеров. Это сделано через увеличение на 6,3% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, исходя из которых складывается страховая пенсия. Стоимость одного коэффициента в новом году повышена с 93 рублей до 98,86 рубля, размер фиксированной выплаты – с 5 686,25 до 6 044,48 рубля.

У каждого пенсионера прибавка в результате индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. К примеру, если страховая пенсия по инвалидности пенсионера на конец 2020-го составляла 10 806 рублей, после индексации она увеличилась на 681 рубль и составила 11 487 рублей. Если пенсия на конец года составляла 17 522 рубля, после индексации она увеличилась на 1 104 рубля и составила 18 626 рублей.

Индексация коснулась 32 млн неработающих пенсионеров. Выплаты пенсионерам, которые в течение года завершат работу, также будут повышены, на все прошедшие индексации.

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