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Пробка скопилась из-за ДТП с внедорожниками и снегоуборочным грейдером в центре Бердска

23:09 11.01.2021 Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Попутному транспорту приходилось объезжать место происшествия на пересечении улиц Первомайской и Островского по встречной полосе.

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Машины стояли на перекрестке долго

Вечером 11 января на одном из центральных перекрестков Бердска произошло ДТП. Дорогу не поделили, как рассказали "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы, два внедорожника на пересечении улиц Первомайской и Островского.

Мгновенно за вставшими на светофоре автомобилями скопилась пробка. Водители, ехавшие в направлении центра города объезжали место происшествия по встречной полосе.

Примечательно, что рядом долгое время стояла снегоуборочная техника. Очевидцы полагают, что этот транспорт имеет отношение к ДТП. Впрочем, видимых повреждений на автомобилях не заметили.

внедорожник грейдер дтп на перекрестке снегоуборочная техника
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