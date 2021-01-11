Пробка скопилась из-за ДТП с внедорожниками и снегоуборочным грейдером в центре Бердска

Вечером 11 января на одном из центральных перекрестков Бердска произошло ДТП. Дорогу не поделили, как рассказали "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы, два внедорожника на пересечении улиц Первомайской и Островского.
Мгновенно за вставшими на светофоре автомобилями скопилась пробка. Водители, ехавшие в направлении центра города объезжали место происшествия по встречной полосе.
Примечательно, что рядом долгое время стояла снегоуборочная техника. Очевидцы полагают, что этот транспорт имеет отношение к ДТП. Впрочем, видимых повреждений на автомобилях не заметили.