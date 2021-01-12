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Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются

10:29 12.01.2021
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Набор сотрудников ОА "БЭМЗ" на вакансии от рабочего до инженера.

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АО БЭМЗ требуются:

- Инженер-технолог (машиностроение)

- Инженер-электронщик
- Инженер-программист
- Специалист по информационной безопасности
- Менеджер (отдел сбыта)
- Специалист по охране труда
- Кладовщик (металл)
- Контролер деталей и приборов
- Электромонтер по ремонту электрооборудования
- Слесарь-ремонтник вентиляционного оборудования (опыт)
- Слесарь-ремонтник, 5-6 разряд
- Слесарь механосборочных работ
- Прессовщик изделий из пластмасс
- Обработчик изделий из пластмасс
- Полировщик
- Шлифовщик
- Наладчик автоматов и полуавтоматов
- Уборщик производственных помещений
- Уборщик территории

Обращаться: отдел кадров ОАО БЭМЗ,
проезд м/т №15, 18, ост. «Зеленая роща».
т. 8 (383-41) 4-46-38, 8-923-255-46-38

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