Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются

Набор сотрудников ОА "БЭМЗ" на вакансии от рабочего до инженера.

АО БЭМЗ требуются: - Инженер-технолог (машиностроение)

- Инженер-электронщик

- Инженер-программист

- Специалист по информационной безопасности

- Менеджер (отдел сбыта)

- Специалист по охране труда

- Кладовщик (металл)

- Контролер деталей и приборов

- Электромонтер по ремонту электрооборудования

- Слесарь-ремонтник вентиляционного оборудования (опыт)

- Слесарь-ремонтник, 5-6 разряд

- Слесарь механосборочных работ

- Прессовщик изделий из пластмасс

- Обработчик изделий из пластмасс

- Полировщик

- Шлифовщик

- Наладчик автоматов и полуавтоматов

- Уборщик производственных помещений

- Уборщик территории Обращаться: отдел кадров ОАО БЭМЗ,

проезд м/т №15, 18, ост. «Зеленая роща».

т. 8 (383-41) 4-46-38, 8-923-255-46-38

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