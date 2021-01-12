12.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом

Праздничный текстиль напрокат в "Милан-текстиль"

09:03 12.01.2021 Фото: ООО "Милан-Текстиль"
0

В ассортименте: скатерти, салфетки, напероны, фуршетные юбки, чехлы и декор на стулья.

% name% title
Милан-текстиль поможет придать старой мебели свежий вид и лоск

Намечается важное событие, но не знаете как украсить место торжества? Как придать старой мебели свежий вид и лоск, чтобы все гости остались в восторге? "Милан-текстиль" вам с радостью поможет решить данную проблему!

Мы предлагаем в аренду столовое белье и банкетный текстиль для ресторанов и кафе, банкетов, праздников и свадеб.
В ассортименте: скатерти, салфетки, напероны, фуршетные юбки, чехлы и декор на стулья.

Аренда столового белья и банкетного текстиля для мероприятий – это отличный способ добиться праздничного и торжественного вида фуршета или банкета, а также упростить себе жизнь.

Телефон 8-913-943-57-65 

НАш адрес: г. Бердск, ул. Первомайская, 12 (офис 11)
E-mail: marina@milan-tex.ru

Источник: Раздел ООО "Милан-Текстиль" на сайте Весь Бердск

пошив униформы текстиль текстиль в Бердске ООО "Милан-Текстиль"
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Красивый текстиль - это важно для атмосферы праздника, как считаете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Замерзла бесхозная корова на помойке в Прокопьевске. Она там жила не одна
10:00 12-01-2021
Замерзла бесхозная корова на помойке в Прокопьевске. Она там жила не одна
Правду о состоянии Анастасии Заворотнюк рассказала дочь Анна
09:50 12-01-2021
Правду о состоянии Анастасии Заворотнюк рассказала дочь Анна
Мать просит освободить из колонии «растлителя» своей 12-летней дочери
09:45 12-01-2021
Мать просит освободить из колонии «растлителя» своей 12-летней дочери
Астрособытие января 2021: Когда исчезнет Венера и сколько ее не будет над землей
09:30 12-01-2021
Астрособытие января 2021: Когда исчезнет Венера и сколько ее не будет над землей
Не могли попасть на работу из-за алкотестера сотрудники ТЭЦ-3 в Новосибирске
09:28 12-01-2021
Не могли попасть на работу из-за алкотестера сотрудники ТЭЦ-3 в Новосибирске
Погибли восемь человек при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге
09:24 12-01-2021
Погибли восемь человек при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге
Купили новую технику, но некому ее подключит? Юджин-сервис всегда выручит!
09:23 12-01-2021
Купили новую технику, но некому ее подключит? Юджин-сервис всегда выручит!
Что нужно и что нельзя делать под влиянием новолуния 13 января 2021 года. Советы для каждого знака зодиака
09:20 12-01-2021
Что нужно и что нельзя делать под влиянием новолуния 13 января 2021 года. Советы для каждого знака зодиака
Резко взлетят цены на авиабилеты в 2021 году в России 2
09:15 12-01-2021
Резко взлетят цены на авиабилеты в 2021 году в России
БердскВсего лишь 1 класс отправили на карантин по коронавирусу в Бердске на 12 января 2021
09:11 12-01-2021
Всего лишь 1 класс отправили на карантин по коронавирусу в Бердске на 12 января 2021