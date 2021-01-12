Праздничный текстиль напрокат в "Милан-текстиль"

В ассортименте: скатерти, салфетки, напероны, фуршетные юбки, чехлы и декор на стулья.

Милан-текстиль поможет придать старой мебели свежий вид и лоск

Намечается важное событие, но не знаете как украсить место торжества? Как придать старой мебели свежий вид и лоск, чтобы все гости остались в восторге? "Милан-текстиль" вам с радостью поможет решить данную проблему!

Мы предлагаем в аренду столовое белье и банкетный текстиль для ресторанов и кафе, банкетов, праздников и свадеб.

В ассортименте: скатерти, салфетки, напероны, фуршетные юбки, чехлы и декор на стулья.

Аренда столового белья и банкетного текстиля для мероприятий – это отличный способ добиться праздничного и торжественного вида фуршета или банкета, а также упростить себе жизнь.

Телефон 8-913-943-57-65

НАш адрес: г. Бердск, ул. Первомайская, 12 (офис 11)

E-mail: marina@milan-tex.ru

Источник: Раздел ООО "Милан-Текстиль" на сайте Весь Бердск