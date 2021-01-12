О правильной подушке для сна при патологии в клинике "Цематеб"

Остеохондроз шейного отдела позвоночника.О правильной подушки для сна при этой патологии.
Остеохондроз шейного отдела позвоночника частая патология, долго может протекать бессимптомно. С определённого времени начинает проявляться болями в шее, наплечьях в руках,немением пальцев рук, головными болями, головокружениями, низким или высоким артериальным давлением,частым пульсом. Степень выраженности проявлений: от минимальных до значительных. Чаще страдают женщины, чем мужчины.Х отя в последнее время отмечается тенденция выравнивания этого соотношения.
Остеохондроз шейного отдела позвоночника требует лечения, правильного к себе и своей проблеме как в период обострения, так и в период бессимптомного лечения.
Кроме лекарственной терапии,процедур для результатов лечения,длительной постлечебной ремиссии(в запущенных случаях) важное значение имеет правильная,с реальными ортопедическими свойствами подушка для сна.
Источник: Раздел Клиники "Цематеб" на сайте Весь Бердск