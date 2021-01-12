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Здоровье

О правильной подушке для сна при патологии в клинике "Цематеб"

08:53 12.01.2021 Фото: Клиника "Цематеб"
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Остеохондроз шейного отдела позвоночника требует лечения, правильного к себе и своей проблеме как в период обострения, так и в период бессимптомного лечения.

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Чем раньше пациент выявил заболевание, тем лучше результаты лечения

Остеохондроз шейного отдела позвоночника.О правильной подушки для сна при этой патологии.

Остеохондроз шейного отдела позвоночника частая патология, долго может протекать бессимптомно. С определённого времени начинает проявляться болями в шее, наплечьях в руках,немением пальцев рук, головными болями, головокружениями, низким или высоким артериальным давлением,частым пульсом. Степень выраженности проявлений: от минимальных до значительных. Чаще страдают женщины, чем мужчины.Х отя в последнее время отмечается тенденция выравнивания этого соотношения.

Остеохондроз шейного отдела позвоночника требует лечения, правильного к себе и своей проблеме как в период обострения, так и в период бессимптомного лечения.

Кроме лекарственной терапии,процедур для результатов лечения,длительной постлечебной ремиссии(в запущенных случаях) важное значение имеет правильная,с реальными ортопедическими свойствами подушка для сна.

Источник: Раздел Клиники "Цематеб" на сайте Весь Бердск

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