О правильной подушке для сна при патологии в клинике "Цематеб"

Остеохондроз шейного отдела позвоночника требует лечения, правильного к себе и своей проблеме как в период обострения, так и в период бессимптомного лечения.

Чем раньше пациент выявил заболевание, тем лучше результаты лечения

Остеохондроз шейного отдела позвоночника.О правильной подушки для сна при этой патологии.

Остеохондроз шейного отдела позвоночника частая патология, долго может протекать бессимптомно. С определённого времени начинает проявляться болями в шее, наплечьях в руках,немением пальцев рук, головными болями, головокружениями, низким или высоким артериальным давлением,частым пульсом. Степень выраженности проявлений: от минимальных до значительных. Чаще страдают женщины, чем мужчины.Х отя в последнее время отмечается тенденция выравнивания этого соотношения.

Остеохондроз шейного отдела позвоночника требует лечения, правильного к себе и своей проблеме как в период обострения, так и в период бессимптомного лечения.

Кроме лекарственной терапии,процедур для результатов лечения,длительной постлечебной ремиссии(в запущенных случаях) важное значение имеет правильная,с реальными ортопедическими свойствами подушка для сна.

Источник: Раздел Клиники "Цематеб" на сайте Весь Бердск