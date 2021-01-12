БЕТОН, РАСТВОР в Бердске
11:36 12.01.2021
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Сколько человек умерло от коронавируса в Новосибирской области
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Продолжение «Секса в большом городе» снимут без Саманты Джонс
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Дефицит тестов для диабетиков обнаружили во всех регионах России
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Погибли при пожаре в жилом доме 8 человек в Екатеринбурге
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Скончался от коронавируса игровой видеоблогер Денис Бейсовский
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