Крещение когда купаться 2021? Традиции праздника

На Руси считалось, что именно в этот день вода приобретает целебные свойства и может вылечивать все болезни. Во многом именно поэтому православные окунаются в крещенские купели, которые накануне организуются церковью на реках и озерах.

Холодная погода никогда не останавливала православных христиан

Когда в России наступает Крещение, все православные люди по традиции отправляются на крещенское богослужение, во время которого совершается Великое освящение воды. А еще только в русской православной церкви все верующие точно знают, какого числа купаться в 2021 году. Потому что в отличие от католицизма, в православии дата этого праздника фиксированная.

Крещение Господне

Русская православная церковь этот праздник всегда отмечает в один и тот же день, после Пасхи и Рождества он занимает важнейшее место в календаре церковных дат. По традиции Крещение отмечается всегда 19 января по новому стилю, или 6 января — по старому.

На Руси считалось, что именно в этот день вода приобретает целебные свойства и может вылечивать все болезни. Во многом именно поэтому православные окунаются в крещенские купели, которые накануне организуются церковью на реках и озерах.

Какая бы температура не стояла в этот зимний день, во всех российских регионах находится много желающих окунуться в воду на морозном ночном воздухе. Церковь освещает все водоемы и раздает прихожанам в храмах крещенскую воду, которая, как и освященная вода, считается целебной и чудодейственной.

Мало кто из новообращенных православных задается вопросом, когда Крещение у католиков в 2021 году, какого числа. Ответ прост:

У католиков Крещение всегда отмечается в первое воскресение после праздника Богоявления, имеющего точную дату — 6 января. Католическая церковь в 2021 году будет праздновать этот праздник 10 января.

При этом Крещение в католической традиции не имеет такой популярности у мирян, как в православии. Они в этот день не идут купаться в проруби.

История и значение праздника в христианстве

Крещение — один из древнейших христианских праздников, о которых упоминают самые ранние христианские письменные источники, в том числе и святитель Климент Александрийский, живший во II веке. Все христианские праздники связаны с жизнью Спасителя.

Согласно Евангелию, в возрасте 30 лет Иисус принял крещение из рук пророка Иоана Крестителя в реке Иордан, призывавшего людей покаяться. Тех, кто следовал его призывам, он подвергал обряду священного омовения по древней иудейской традиции.

Этот обряд получил название баптисма, что и означает «священное омовение». В христианской традиции совершение священного омовения, проводимого Иоанном Крестителем в водах Иордана, трактуется как принятие новой жертвы Спасителя, который искупил ею все грехи человечества.

Будучи безгрешным, Иисус из Назарета Галилейского просит у Крестителя отпущения грехов, указывая таким способом всем путь к спасению через принятие христианской веры Господа Иисуса Христа.

В те времена народу иудейскому было предсказано явление Мессии, который спасет его. На пришедшего принимать омовение в водах Иордана Иисуса, бывшего по сути своей безгрешным, снизошел Святой Дух в виде голубя. Об этом написал Иоанн Креститель, указав на то, что узрел Сына Божия.

Русская традиция окунаться в прорубь 19 января

Только в русской православной церкви существует традиция зимой на Крещение окунаться в ледяную купель. Она не относится к православному церковному канону, который рассматривает Крещение не как буквальное омовение в воде, а как духовный символ внутреннего омовения от грехов.

С точки зрения христианской догматики, святая вода, с помощью которой совершается обряд омовения, — только внешнее проявление глубокого внутреннего очищения. В христианской традиции Крещение Иисуса принято называть еще Богоявлением.

Считается, что таким способом Бог указал на то, что Иисус — его Сын. Само омовение водой стало основой обряда крещения в христианстве.

Традиции праздника

В русской православной церкви праздник Крещения всегда отмечают после Святок. В народной традиции святочный период называют «периодом без креста», в течение которого нечистая сила может гулять по земле и заходить в дома к людям.

В народе считали, что особенно опасны силы зла в Сочельник — перед Рождеством наступает последнее время, когда они могут приносить вред людям.

Чтобы изгнать нечистую силу из дома, было принято в канун Рождества убираться, так как считалось, что черти живут в мусоре. После этого жилище окуривали ладаном и окропляли святой водой, чтобы изгнать нечисть.

Как и в ночь на Рождество, были приняты народные гулянья. В это время гадали, молодежь собиралась в какой-нибудь избе вечером, где все начинали петь и играть, пытаясь по разным знакам увидеть свое будущее, девушки прежде всего ворожили на предстоящую свадьбу.

Церковь проводит в ночь на Крещение особое богослужение, во время которого происходит Великое освящение воды, называемое агиасмой. Это особая святыня, обладающая чудесными свойствами Иордана.

Еще Святой Иоанн Златоуст говорил о том, что Иисус своим омовением освятил воды этой реки, так как принял омовение, будучи безгрешным. Поэтому считается, что вода, которую на Крещение люди берут в церкви, святая. Она хранится в течение года и не портится.

Считается, что, проводя в храмах обряд Великого освящения воды, освящают всю воду, в том числе и ту, что находится в водоемах. Омовение, совершенное 19 января, способствует избавлению от разных болезней.

Вода из одного и того же источника, взятая на исследование не в Крещение, а в другое время, уже не обладает целительными свойствами. Дать этому научного объяснения пока никто не может. То, что вода в Крещенскую ночь превращается в святую, на Руси считается крещенским чудом.

Пишут, что когда Иисус вошел в воды Иордана, течение реки изменилось на противоположное. С тех пор именно на 19 января эта река меняет направление своего течения, и вода в ней становится соленой. Это явление видели не раз многие паломники, посещающие Святую Землю сегодня.

В России на праздник Крещение в 2021 году, как и до этого, будут организованы крещенские купели, в которых будут окунаться сотни тысяч верующих по всей стране. Все знают, какого числа православные идут купаться в праздник Крещения Господня, так как дата этого праздника в церковном православном календаре никогда не меняется.

Подведем итог

В русской православной церкви Крещение всегда отмечается в один и тот же день — 19 января. В канун праздника везде организуются купели в реках, несмотря на то что в это время на всей территории России стоит холодная погода. Известно, что в ночь на 19 января вода во всех водоемах обретает целительные свойства. Православная церковь проводит во время службы освящение воды. Крещенская вода считается святой, ее после обряда раздают прихожанам во всех православных храмах.

Источник: kleo.ru