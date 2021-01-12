Крещение когда купаться 2021? Традиции праздника

Когда в России наступает Крещение, все православные люди по традиции отправляются на крещенское богослужение, во время которого совершается Великое освящение воды. А еще только в русской православной церкви все верующие точно знают, какого числа купаться в 2021 году. Потому что в отличие от католицизма, в православии дата этого праздника фиксированная.
Крещение Господне
Русская православная церковь этот праздник всегда отмечает в один и тот же день, после Пасхи и Рождества он занимает важнейшее место в календаре церковных дат. По традиции Крещение отмечается всегда 19 января по новому стилю, или 6 января — по старому.
На Руси считалось, что именно в этот день вода приобретает целебные свойства и может вылечивать все болезни. Во многом именно поэтому православные окунаются в крещенские купели, которые накануне организуются церковью на реках и озерах.
Какая бы температура не стояла в этот зимний день, во всех российских регионах находится много желающих окунуться в воду на морозном ночном воздухе. Церковь освещает все водоемы и раздает прихожанам в храмах крещенскую воду, которая, как и освященная вода, считается целебной и чудодейственной.
Мало кто из новообращенных православных задается вопросом, когда Крещение у католиков в 2021 году, какого числа. Ответ прост:
- У католиков Крещение всегда отмечается в первое воскресение после праздника Богоявления, имеющего точную дату — 6 января.
- Католическая церковь в 2021 году будет праздновать этот праздник 10 января.
При этом Крещение в католической традиции не имеет такой популярности у мирян, как в православии. Они в этот день не идут купаться в проруби.
История и значение праздника в христианстве
Крещение — один из древнейших христианских праздников, о которых упоминают самые ранние христианские письменные источники, в том числе и святитель Климент Александрийский, живший во II веке. Все христианские праздники связаны с жизнью Спасителя.
Согласно Евангелию, в возрасте 30 лет Иисус принял крещение из рук пророка Иоана Крестителя в реке Иордан, призывавшего людей покаяться. Тех, кто следовал его призывам, он подвергал обряду священного омовения по древней иудейской традиции.
Этот обряд получил название баптисма, что и означает «священное омовение». В христианской традиции совершение священного омовения, проводимого Иоанном Крестителем в водах Иордана, трактуется как принятие новой жертвы Спасителя, который искупил ею все грехи человечества.
Будучи безгрешным, Иисус из Назарета Галилейского просит у Крестителя отпущения грехов, указывая таким способом всем путь к спасению через принятие христианской веры Господа Иисуса Христа.
В те времена народу иудейскому было предсказано явление Мессии, который спасет его. На пришедшего принимать омовение в водах Иордана Иисуса, бывшего по сути своей безгрешным, снизошел Святой Дух в виде голубя. Об этом написал Иоанн Креститель, указав на то, что узрел Сына Божия.
Русская традиция окунаться в прорубь 19 января
Только в русской православной церкви существует традиция зимой на Крещение окунаться в ледяную купель. Она не относится к православному церковному канону, который рассматривает Крещение не как буквальное омовение в воде, а как духовный символ внутреннего омовения от грехов.
С точки зрения христианской догматики, святая вода, с помощью которой совершается обряд омовения, — только внешнее проявление глубокого внутреннего очищения. В христианской традиции Крещение Иисуса принято называть еще Богоявлением.
Считается, что таким способом Бог указал на то, что Иисус — его Сын. Само омовение водой стало основой обряда крещения в христианстве.
Традиции праздника
В русской православной церкви праздник Крещения всегда отмечают после Святок. В народной традиции святочный период называют «периодом без креста», в течение которого нечистая сила может гулять по земле и заходить в дома к людям.
В народе считали, что особенно опасны силы зла в Сочельник — перед Рождеством наступает последнее время, когда они могут приносить вред людям.
Чтобы изгнать нечистую силу из дома, было принято в канун Рождества убираться, так как считалось, что черти живут в мусоре. После этого жилище окуривали ладаном и окропляли святой водой, чтобы изгнать нечисть.
Как и в ночь на Рождество, были приняты народные гулянья. В это время гадали, молодежь собиралась в какой-нибудь избе вечером, где все начинали петь и играть, пытаясь по разным знакам увидеть свое будущее, девушки прежде всего ворожили на предстоящую свадьбу.
Церковь проводит в ночь на Крещение особое богослужение, во время которого происходит Великое освящение воды, называемое агиасмой. Это особая святыня, обладающая чудесными свойствами Иордана.
Еще Святой Иоанн Златоуст говорил о том, что Иисус своим омовением освятил воды этой реки, так как принял омовение, будучи безгрешным. Поэтому считается, что вода, которую на Крещение люди берут в церкви, святая. Она хранится в течение года и не портится.
Считается, что, проводя в храмах обряд Великого освящения воды, освящают всю воду, в том числе и ту, что находится в водоемах. Омовение, совершенное 19 января, способствует избавлению от разных болезней.
Вода из одного и того же источника, взятая на исследование не в Крещение, а в другое время, уже не обладает целительными свойствами. Дать этому научного объяснения пока никто не может. То, что вода в Крещенскую ночь превращается в святую, на Руси считается крещенским чудом.
Пишут, что когда Иисус вошел в воды Иордана, течение реки изменилось на противоположное. С тех пор именно на 19 января эта река меняет направление своего течения, и вода в ней становится соленой. Это явление видели не раз многие паломники, посещающие Святую Землю сегодня.
В России на праздник Крещение в 2021 году, как и до этого, будут организованы крещенские купели, в которых будут окунаться сотни тысяч верующих по всей стране. Все знают, какого числа православные идут купаться в праздник Крещения Господня, так как дата этого праздника в церковном православном календаре никогда не меняется.
Подведем итог
- В русской православной церкви Крещение всегда отмечается в один и тот же день — 19 января.
- В канун праздника везде организуются купели в реках, несмотря на то что в это время на всей территории России стоит холодная погода.
- Известно, что в ночь на 19 января вода во всех водоемах обретает целительные свойства.
- Православная церковь проводит во время службы освящение воды. Крещенская вода считается святой, ее после обряда раздают прихожанам во всех православных храмах.
Источник: kleo.ru