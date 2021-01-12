Когда красить яйца в 2021?

Страстная седмица, которая наступает перед Пасхой, включает много важных событий. В это время требуется поститься, а также подготовиться к празднику.

Пасха—один из самых красочных праздников для православных

Христово Воскресенье — радостное событие для всех православных христиан. К нему важно правильно подготовиться. В том числе нужно знать, когда следует красить яйца на Пасху в 2021 году.

Символика

Верующие люди знают значение праздничных блюд. Для многих выпечка куличей, украшение яиц считаются семейными традициями, которые передаются от одного поколения другому.

Яйцо, которое окрасили или обклеили, символизирует солнце и жизнь. Но, оказывается, праздничное кушанье имеет свой смысл.

Яйца, первоначально красные, считают символом настоящей веры. Как свидетельствуют предания, такой цвет яйцо обрело в руках императора Тиберия тогда, когда Мария Магдалина рассказала ему о благой вести — Воскрешении Спасителя. Он с усмешкой отметил, что мертвый не способен ожить, как и белое яйцо не покраснеет. А оно действительно изменило цвет.

Существует и вторая версия о том, что это было при трапезе иудеев. Один из присутствующих выразил сомнение, что Христос оживет на третий день после казни, как сам говорил. Это невозможно так же, как и белое яйцо не может стать красным. И тут произошло невероятное — скорлупа обрела такой же цвет, как и кровь, пролитая на кресте.

Народные традиции

Страстная седмица, которая наступает перед Пасхой, включает много важных событий. В это время требуется поститься, а также подготовиться к празднику. Хозяйкам необходимо успеть сделать опару, испечь сдобу.

Важно знать, какого числа рекомендуется красить яйца. Лучше всего это делать в Чистый четверг, который в 2021 году приходится на 29 апреля. Желательно заниматься такой работой, когда дома все чисто.

Лучше выбирать натуральный краситель для окрашивания яиц. Именно он использовался нашими предками.

Яйца окрашивают при помощи:

свеклы;

шелухи лука;

паприки;

сушеной крапивы;

ягод – клюквы, черники;

кофе;

шпината.

Применяются также искусственные красители, наклейки. Еще яйца украшают с помощью бусин, блесток, пайеток. Также используются восковые мелки. Нанесение рисунков выполняется иглой, шилом, писачком.

Но не всем известно, в какой день лучше не заниматься приготовлениями. Желательно не делать это в Великую пятницу. Это день скорби, произнесения молитв. Считается, что даже смех может призвать слезы на весь год. Работа в этот день считается грехом, а подаяние неимущим приветствуется.

Хотя есть мнение, что пятница подходит для подготовки к празднику. Приготовленные в этот день угощения будут иметь сильные лечебные свойства.

Великая суббота тоже подходит для подготовки к празднику. Нужно лишь учитывать некоторые нюансы – появляется немало соблазнов для человека, который постится: хочется попробовать выпечку.

Что считают церковнослужители

Не стоит делить Страстную неделю на важные этапы и неважные. Необходимо лишь сосредоточиться на духовном. Желательно как можно быстрее завершить приготовления.

По мнению церковнослужителей, подготовку можно начинать с начала недели. Именно такого правила придерживаются в монастырях, где готовят большие объемы угощений, за пару дней это сделать сложно.

Неважно, когда красить праздничные яйца на Пасху в 2021 году. Нужно лишь делать это с хорошими мыслями и доброй душой. Подготовку можно выполнять в любой удобный день.

Источник: kleo.ru