Что категорически нельзя делать 13-14 января на Старый Новый год 2021

На Старый Новый год было принято радушно встречать гостей и накрывать щедрый стол

Суеверия, традиции и запреты, связанные со Старым Новым годом 2021.

В ночь с 13 на 14 января россияне встречают Старый Новый год или Щедрый вечер. Главными блюдами стола считалась свинина, а рыбу и птицу старались не подавать.

На Старый Новый год было принято радушно встречать гостей и накрывать щедрый стол - чем вкуснее и больше было яств, тем лучше хозяева проживут наступивший год.

Что нельзя делать на Старый Новый год, а что - можно

13 января обязательно нужно приготовить щедрую кутью, и чем разнообразнее будет начинка, тем лучше будет благосостояние семьи.

На Старый Новый год нельзя давать в долг, пересчитывать мелкие деньги и заниматься финансовыми делами.

Также плохой приметой считалось выносить мусор. Так можно вынести из дома здоровье.

Также 13 и 14 января нельзя произносить слово "тринадцать".

Также плохой приметой считалось выметать зерно, которым посевали.

Нельзя не впускать в дом щедрующих и посевающих, иначе и счастье в дом не войдет.

На Старый Новый год нежелательно работать по дому или ругаться, нужно лишь веселиться и отдыхать.



Плохо есть постную еду, так как на Старый Новый год стол должен ломиться от вкусностей.Начинать вечернюю трапезу 13 января было принято с богатой кутьи, заправленной маком, медом и сливками или сливочным маслом. Иначе в доме деньги не будут водиться.

Источник: kp.ua