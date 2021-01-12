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Астероид 65717 несется к Земле, его размеры не известны. Страшная дата X - 17 января 2021 года

10:20 12.01.2021 Фото: pixabay.com
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Астероид 65717 1993 BX3 является потенциально опасным.

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Астероид 65717 1993 BX3 является потенциально опасным

Астероид 65717 1993 BX3 является потенциально опасным. Размер астероида может достигать 411 метров. Открыт 3 октября 1992 года.

Астероид 65717 1993 BX3, открытый 3 октября 1992 года, относится к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 602 земных дня или 1,65 земных года, максимально удаляясь от него на 267 миллионов километров и приближаясь на 150 миллионов километров.

На данный момент астрономам не удалось точно определить размер астероида, однако исходя из расчетов он составляет от 184 метров до 411 метров. Астероид 65717 1993 BX3 является потенциально опасным.

Орбита астероида

На схеме показаны орбиты Меркурия, Венеры, астероида 65717 1993 BX3, Земли и Марса.

Сближение астероида с Землей

В текущем году астероид 65717 1993 BX3 пролетит мимо Земли 17 января в 11:49 по московскому времени на расстоянии примерно 7,08 миллиона километров со скоростью 4 километра в секунду.

Следующая встреча астероида и нашей планеты состоится 31 января 2082 года. В этот день он промчится на расстоянии примерно 8,97 миллиона километров.

Источник: in-space.ru

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