12.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Православное Богоявление 2021: Дата праздника и важные запреты дня

10:50 12.01.2021 Фото: rsute.ru
0

Плохая примета — оставить в этот день обувь за порогом дома. Кто так поступит, весь год будет иметь проблемы со здоровьем.

% name% title
Христианские традиции тесно переплелись с языческими, потому многие церковные праздники сопровождаются народными приметами
Сюжет: Православные обряды
% name% title

Православное Богоявление 2021: Дата праздника и важные запреты дняКакой сегодня церковный праздник? Что обязательно нужно приготовить 12 января накануне Старого Нового годаЕщё 638 новостей

Верующим важно знать когда отмечают православное Богоявление в 2021 году, его традиции и обычаи. Другое, более популярное название праздника — Крещение Господне. Каждый год его отмечают его в один и тот же день.

Чего нельзя делать в праздник Богоявление

Христианские традиции тесно переплелись с языческими, потому многие церковные праздники сопровождаются народными приметами.

На Богоявление не стоит давать в долг, чтобы не обеднеть. Желательно вообще ничего не выносить из дома.

Стирать нельзя потому, чтобы не осквернить воду, которая в эти дни меняет свою структуру и становится целебной.

Главная традиция дня — освящают воду. Есть те, кто любят окунаться в прорубь, считая, что так удастся избавиться от грехов и укрепить свою веру.

Нырять в прорубь нужно при условии, что перед этим человек исповедовался и причастился.

Лучше готовиться к проведению данного обряда постепенно, закаляясь и морально настраиваясь.

Приметы и поверья праздника Богоявление

Плохая примета — оставить в этот день обувь за порогом дома. Кто так поступит, весь год будет иметь проблемы со здоровьем.

В церковные праздники не желательно ссориться, конфликтовать, выяснять отношения и злословить, лгать и лицемерить.

Не стоит делать то, что подпадает под понятие грех. Если на Рождество и в его сочельник на стол принято подавать 12 блюд, то в Богоявление — 7 или 9. Лучше не плакать и не грустить.

Иначе целый год будет повод для печали и слез. Нужно быть добрым и великодушным, проявляя терпение милосердие.

Вспомнить всепрощение Иисуса Христа и осознать, что именно он должен стать для каждого верующего примером смирения и благочестия, которому стоит следовать.

Делать хорошие дела, помогая каждому, кто в этом нуждается. Не рекомендуется делать влажную уборку, мыть пол и заниматься тем, что может загрязнить воду, даже водопроводную.

Крещение Господне — большой церковный праздник, поэтому любая тяжелая работа под запретом. Нельзя стирать, утюжить, заниматься рукоделием, чтобы не накликать на себя беду.

Не стоит пытаться узнать свое будущее, прибегая к гаданиям. Кто гадает в этот день, тот сам изменит судьбу в худшую сторону.

Приметы о погоде

Лето окажется засушливым, если на Крещение стоит морозная и ясная погода.

Год будет урожайным, если на Богоявление пасмурно и холодно.
Предвестником весеннего половодья считается полнолуние в ночь с 18 на 19 января.
Если звезды на ночном небе яркие, то лето ожидается жаркое. Предвидится ранняя весна и теплая осень.

Хорошая примета — много ярких звезд на небе. Она обозначает мир и покой, без лишних катаклизмов и лишних потрясений.

Источник: rsute.ru

2021 год богоявление приметы  что нельзя делать
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Постараетесь соблюсти все запреты?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскБЕТОН, РАСТВОР в Бердске
11:36 12-01-2021
БЕТОН, РАСТВОР в Бердске
Где на даче и при каких условиях огурцы плодоносят лучше?
11:33 12-01-2021
Где на даче и при каких условиях огурцы плодоносят лучше?
Названы самые популярные маршруты по России в январе 2021
11:30 12-01-2021
Названы самые популярные маршруты по России в январе 2021
БердскВыбрасывает щенка на балкон в -35 "хозяин" в Радужном микрорайоне Бердска. Соседям жалко
11:24 12-01-2021
Выбрасывает щенка на балкон в -35
БердскПодробности уголовного дела заведующей наркологией в ЦГБ Бердска: В присвоении 350 000 рублей обвиняют Светлану Емельянову. Она ушла на больничный
11:23 12-01-2021
Подробности уголовного дела заведующей наркологией в ЦГБ Бердска: В присвоении 350 000 рублей обвиняют Светлану Емельянову. Она ушла на больничный
Лучшие дни по лунному календарю для квашения капусты в январе 2021 года
11:20 12-01-2021
Лучшие дни по лунному календарю для квашения капусты в январе 2021 года
Фитнес-центр «Кристалл» в военном городке: новые направления для здоровья и красоты
11:17 12-01-2021
Фитнес-центр «Кристалл» в военном городке: новые направления для здоровья и красоты
Попал в больницу с автомобильным ключом в заднем проходе работник СТО под Новый год 2021. Дважды
11:14 12-01-2021
Попал в больницу с автомобильным ключом в заднем проходе работник СТО под Новый год 2021. Дважды
Розыгрыш тиража 425 "Жилищной лотереи": Суперприз 500 млн рублей и роскошный загородный дом разыграют 17 января 2021
11:04 12-01-2021
Розыгрыш тиража 425
Тираж "Русского лото" 1370: Выиграйте 500 млн рублей и загородные дома 17 января 2021
11:00 12-01-2021
Тираж