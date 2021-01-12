Православное Богоявление 2021: Дата праздника и важные запреты дня

Верующим важно знать когда отмечают православное Богоявление в 2021 году, его традиции и обычаи. Другое, более популярное название праздника — Крещение Господне. Каждый год его отмечают его в один и тот же день.
Чего нельзя делать в праздник Богоявление
Христианские традиции тесно переплелись с языческими, потому многие церковные праздники сопровождаются народными приметами.
На Богоявление не стоит давать в долг, чтобы не обеднеть. Желательно вообще ничего не выносить из дома.
Стирать нельзя потому, чтобы не осквернить воду, которая в эти дни меняет свою структуру и становится целебной.
Главная традиция дня — освящают воду. Есть те, кто любят окунаться в прорубь, считая, что так удастся избавиться от грехов и укрепить свою веру.
Нырять в прорубь нужно при условии, что перед этим человек исповедовался и причастился.
Лучше готовиться к проведению данного обряда постепенно, закаляясь и морально настраиваясь.
Приметы и поверья праздника Богоявление
Плохая примета — оставить в этот день обувь за порогом дома. Кто так поступит, весь год будет иметь проблемы со здоровьем.
В церковные праздники не желательно ссориться, конфликтовать, выяснять отношения и злословить, лгать и лицемерить.
Не стоит делать то, что подпадает под понятие грех. Если на Рождество и в его сочельник на стол принято подавать 12 блюд, то в Богоявление — 7 или 9. Лучше не плакать и не грустить.
Иначе целый год будет повод для печали и слез. Нужно быть добрым и великодушным, проявляя терпение милосердие.
Вспомнить всепрощение Иисуса Христа и осознать, что именно он должен стать для каждого верующего примером смирения и благочестия, которому стоит следовать.
Делать хорошие дела, помогая каждому, кто в этом нуждается. Не рекомендуется делать влажную уборку, мыть пол и заниматься тем, что может загрязнить воду, даже водопроводную.
Крещение Господне — большой церковный праздник, поэтому любая тяжелая работа под запретом. Нельзя стирать, утюжить, заниматься рукоделием, чтобы не накликать на себя беду.
Не стоит пытаться узнать свое будущее, прибегая к гаданиям. Кто гадает в этот день, тот сам изменит судьбу в худшую сторону.
Приметы о погоде
Лето окажется засушливым, если на Крещение стоит морозная и ясная погода.
Предвестником весеннего половодья считается полнолуние в ночь с 18 на 19 января.
Если звезды на ночном небе яркие, то лето ожидается жаркое. Предвидится ранняя весна и теплая осень.
Хорошая примета — много ярких звезд на небе. Она обозначает мир и покой, без лишних катаклизмов и лишних потрясений.
Источник: rsute.ru