Православное Богоявление 2021: Дата праздника и важные запреты дня

Плохая примета — оставить в этот день обувь за порогом дома. Кто так поступит, весь год будет иметь проблемы со здоровьем.

Христианские традиции тесно переплелись с языческими, потому многие церковные праздники сопровождаются народными приметами

Верующим важно знать когда отмечают православное Богоявление в 2021 году, его традиции и обычаи. Другое, более популярное название праздника — Крещение Господне. Каждый год его отмечают его в один и тот же день.

Чего нельзя делать в праздник Богоявление

Христианские традиции тесно переплелись с языческими, потому многие церковные праздники сопровождаются народными приметами.

На Богоявление не стоит давать в долг, чтобы не обеднеть. Желательно вообще ничего не выносить из дома.

Стирать нельзя потому, чтобы не осквернить воду, которая в эти дни меняет свою структуру и становится целебной.

Главная традиция дня — освящают воду. Есть те, кто любят окунаться в прорубь, считая, что так удастся избавиться от грехов и укрепить свою веру.

Нырять в прорубь нужно при условии, что перед этим человек исповедовался и причастился.

Лучше готовиться к проведению данного обряда постепенно, закаляясь и морально настраиваясь.

Приметы и поверья праздника Богоявление

Плохая примета — оставить в этот день обувь за порогом дома. Кто так поступит, весь год будет иметь проблемы со здоровьем.

В церковные праздники не желательно ссориться, конфликтовать, выяснять отношения и злословить, лгать и лицемерить.

Не стоит делать то, что подпадает под понятие грех. Если на Рождество и в его сочельник на стол принято подавать 12 блюд, то в Богоявление — 7 или 9. Лучше не плакать и не грустить.

Иначе целый год будет повод для печали и слез. Нужно быть добрым и великодушным, проявляя терпение милосердие.

Вспомнить всепрощение Иисуса Христа и осознать, что именно он должен стать для каждого верующего примером смирения и благочестия, которому стоит следовать.

Делать хорошие дела, помогая каждому, кто в этом нуждается. Не рекомендуется делать влажную уборку, мыть пол и заниматься тем, что может загрязнить воду, даже водопроводную.

Крещение Господне — большой церковный праздник, поэтому любая тяжелая работа под запретом. Нельзя стирать, утюжить, заниматься рукоделием, чтобы не накликать на себя беду.

Не стоит пытаться узнать свое будущее, прибегая к гаданиям. Кто гадает в этот день, тот сам изменит судьбу в худшую сторону.

Приметы о погоде

Лето окажется засушливым, если на Крещение стоит морозная и ясная погода.



Год будет урожайным, если на Богоявление пасмурно и холодно.Предвестником весеннего половодья считается полнолуние в ночь с 18 на 19 января.Если звезды на ночном небе яркие, то лето ожидается жаркое. Предвидится ранняя весна и теплая осень.

Хорошая примета — много ярких звезд на небе. Она обозначает мир и покой, без лишних катаклизмов и лишних потрясений.

Источник: rsute.ru