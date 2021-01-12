Чистка сосудов от тромбов и бляшек

Отмечается, что в современной медицинской практике существует множество способов диагностики тромбоза и других заболеваний, связанных с закупоркой кровеносных сосудов человеческого организма.

Существует множество способов диагностики тромбоза у человека

В современности вопрос о том, как можно проверить сосуды на наличие тромбов и бляшек, стал довольно актуальным. Также людям важно знать, как почистить вены от образований. Связано это с тем, что в ряде стран такое заболевание, как тромбоз, стало всё активнее распространяться среди граждан, уделяющих мало внимания собственному здоровью.

Как диагностируется наличие тромбов и бляшек в кровеносных сосудах организма

Отмечается, что в современной медицинской практике существует множество способов диагностики тромбоза и других заболеваний, связанных с закупоркой кровеносных сосудов человеческого организма. Благодаря различным методам специалисты могут провести как полное исследование вен, так и проверить отдельные части тела, которые с большей вероятностью могут быть подвержены появлению образований.

В современной медицине диагностика особенно запущенного тромбоза сосудов нижних конечностей может осуществляться специалистом ещё на этапе первичного осмотра пациента. Так, основными симптомами появления кровяных сгустков являются многие жалобы.

К таковым относятся:

острая боль, покалывание, тяжесть, а также другие неприятные ощущения в нижних конечностях;

выявленный на одной части ноги отёк конечности;

кожа, под которой находятся больные сосуды, приобретает синий оттенок, становится более тонкой и обладает другими нехарактерными внешними признаками.

Существует множество способов диагностики тромбоза у человека. Так, в современности медики стали пользоваться расширенными методами, которые позволяют изучить сосуды более детально. Однако диагностика классическими способами также не перестала быть актуальной.

Проверить наличие тромбов и бляшек в сосудах можно различными способами:

взятие анализов крови;



проведение ультразвукового дуплексного сканирования;изучение венозной системы организма методом флебографии;термография – способ диагностики тромбоза, основанный на оценке инфракрасного излучения.

Как известно, каждый из способов актуален для определённых категорий пациентов. Так, ультразвуковое дуплексное сканирование в первую очередь проводится при изучении сосудов шеи и головного мозга, а термография – для выявления проблем с венами нижних конечностей.

Способы выявления тромбов и бляшек в сосудах различных частей тела

Отмечается, что в современности медики стали всё чаще проводить не комплексные проверки организма пациента, а диагностировать заболевания при изучении только отдельных частей тела. Это позволяет гражданам экономить денежные средства, а также избегать вреда от некоторых процедур для всего организма.

Для того чтобы выявить проблемы в кровеносных сосудах головы и шейного отдела, медицинские специалисты проводят различные обследования, к которым относятся:

ультразвуковая допплерография. Данный метод отличается от других тем, что он практически не имеет противопоказаний и не приносит никакого дискомфорта пациенту;



магнитно-резонансная томография. Данный способ является эффективным при многих заболеваниях;спиральная компьютерная томография. Данный способ позволяет изучить те части тела, которые недоступны во время проведения других обследований;реография. Работает за счёт пропускания через тело электрических импульсов.

Отмечается, что для сосудов сердца, в свою очередь, применяются некоторые другие способы диагностики тромбозов. Так, в современной медицине чаще всего прибегают к методам ангиографии, ультразвуковой допплерографии, внутрисосудистого ультразвукового исследования.

Методы очистки сосудов от холестериновых бляшек и тромбов

Отмечается, что в современности учёные и другие специалисты активно занимаются изучением заболеваний, связанных с образованием в кровеносных сосудах бляшек и тромбов. Так, благодаря некоторым исследованиям профессионалам удалось выяснить, что на появление образований люди могут повлиять самостоятельно ещё до того, как они были выявлены.

Помимо соблюдения медицинских рекомендаций и проведения своевременного лечения, люди, страдающие от тромбозов, также могут попытаться отрегулировать свой режим питания, делая упор на те продукты, которые, согласно современным исследованиям, способны помочь очистить сосуды от бляшек.

Очистить сосуды от бляшек и тромбов можно с помощью некоторых продуктов питания:

мясо курицы и индейки. В нём содержится аминокислота – аргинин, которая помогает сохранять здоровье кровеносных сосудов организма человека;

лосось, шпинат, капуста, зелень, бобовые культуры. Данные продукты богаты витаминами группы B;

чеснок, гранатовый сок. Эти продукты также содержат в себе множество полезных для сосудов микроэлементов;

куркума. Полифенол куркумин, содержащийся в данном продукте, предотвращает образование в сосудах тромбов и бляшек;

семена кунжута. В них также были найдены полезные для сосудов вещества.

Современные диетологи в свою очередь заявляют, что существуют и некоторые другие продукты, которые косвенно могут поддержать сосудистую систему человека. Так, рекомендуется употреблять в пищу фрукты, ягоды, горький шоколад и другие сладости, не влияющие на образование жира.

Источник: rsute.ru