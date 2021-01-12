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День работника прокуратуры Российской Федерации отмечается 12 января 2021 года: Традиции и история профессиональной даты

08:20 12.01.2021 Фото: wikipedia.org
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После распада СССР, в результате законодательных преобразований прокуратура Российской Федерации окончательно сформировалась структурно и функционально в самостоятельный государственный орган.

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День работника прокуратуры Российской Федерации отмечается ежегодно 12 января

День работника прокуратуры Российской Федерации отмечается ежегодно 12 января, начиная с 1996 года, по Указу Президента РФ № 1329 от 29 декабря 1995 года, учитывая роль органов прокуратуры в укреплении законности в государстве.

12 января (по старому стилю) 1722 года Указом Петра Великого при Сенате был впервые учрежден пост Генерал-прокурора. В Указе буквально значилось: «Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору».

Также в Указе устанавливались основные обязанности и полномочия Генерал-прокурора по надзору за Сенатом и руководству подчиненными органами прокуратуры. Создавая прокуратуру, Петр I стремился «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония». Прокурор контролировал финансовую отчетность и ведомости коллегий. Через несколько дней при надворных судах также были введены должности прокуроров, а прокуратура поставлена над фискальными органами.

Так в истории России был основан и начал стремительно развиваться институт прокуратуры, одной из выдающихся фигур которой стал Павел Иванович Ягужинский (1683-1736).

В январе 1722 года Ягужинский был назначен первым Генерал-прокурором Сената и очень быстро стал играть одну из ключевых ролей в делах Российского государства. Говорили даже, что он стал вторым лицом в государстве после Петра I. Принимая во внимание выдающиеся личные качества Ягужинского, влиятельность первого Генерал-прокурора также свидетельствует о том, насколько важной для России была деятельность прокуратуры.

В 1762 году уже императрица Екатерина II существенно реформировала институт российской прокуратуры — в круг обязанностей Генерал-прокурора стало входить заведование юстицией, финансами, государственным казначейством и, как и прежде, государственным надзором за органами власти. При реформе государственного управления Александра I с 1802 года должность главы Сената была соединена с должностью министра юстиции. В таком виде должность Генерал-прокурора просуществовала вплоть до революции 1917 года, после чего была упразднена.

В советской России Государственная Прокуратура была учреждена в составе Народного комиссариата юстиции в 1922 году. Еще через год образована Прокуратура Верховного суда СССР, которой предоставили широкие полномочия — право законодательной инициативы и совещательного голоса в заседаниях высших органов власти страны, а также право приостанавливать решения и приговоры коллегий Верховного суда СССР. В 1933 году была учреждена Прокуратура СССР, а Прокуратура Верховного Суда СССР упразднена.

В мае 1955 года указом Президиума Верховного Совета СССР был утвержден законодательный акт «Положение о прокурорском надзоре в СССР», который возлагал на Генерального прокурора СССР осуществление высшего надзора за точным исполнением законов всеми министерствами и подведомственными им учреждениями, а также гражданами СССР. По Закону о Прокуратуре СССР от 1979 года к основным направлениям деятельности прокуратуры было отнесено: высший надзор за точным и единообразным исполнением законов, борьба с нарушениями законов об охране социалистической собственности, борьба с преступностью и другими правонарушениями, расследование преступлений, привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление, обеспечение неотвратимости ответственности за преступление.

После распада СССР, в результате законодательных преобразований прокуратура Российской Федерации окончательно сформировалась структурно и функционально в самостоятельный государственный орган, не входящий ни в одну из ветвей власти.

Во все времена прокуратура являлась едва ли не единственным государственным органом, куда граждане могут обратиться с любыми своими бедами и проблемами: от отключения электроэнергии в квартире до обмана, так называемыми, строителями финансовых пирамид.

Сегодня, как и прежде, главное в работе прокуратуры — это её правозащитная функция. Самыми важными были и остаются надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, защита законных интересов государства.

Прокуратура РФ осуществляет деятельность на основе Конституции РФ, Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», Гражданского процессуального кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ.

В свой же профессиональный праздник все работники прокуратуры получают поздравления от руководства, коллег и друзей, а наиболее отличившиеся в работе — ведомственные награды и ценные подарки.

Источник: calend.ru

12 января 2021 День работника прокуратуры Российской Федерации история праздник Павел Иванович Ягужинский Петр I Президент Прокуратура РФ
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