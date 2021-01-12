12.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

12 января - День похищений: Что это за дата и почему ее так называют?

07:50 12.01.2021 Фото: pixabay.com
0

В этот день почитали священный камень Алатырь.

% name% title
Морозы в эти дни становятся все сильней, а вьюги заметут все вокруг

Славяне в этот день вспоминали о том, как в эпоху Купалы Велес похитил Диву-Додолу, супругу Перуна. Во время свадьбы Перуна и Дивы Велес был отвергнут Дивой и свержен с неба. Однако, потом он, бог любовной страсти, сумел соблазнить богиню грозы, дочь Дыя. От их связи родился весенний бог Ярило.

Также в День похищений вспоминают о том, как в эпоху Лады Кощей похитил у Даждьбога (Бога лета и счастья) его супругу Марену. От связи Кощея и Марены родилась потом Снежная Царица, а также многие демоницы.

В этот день почитали священный камень Алатырь (либо два камня Бога и Божиху: камни Велеса и Ясуни — Бури Яги). Морозы в эти дни становятся все сильней, а вьюги заметут все вокруг.

Источник: calend.ru

12 января 2021 даждьбог День похищений история праздник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хорошо знаете историю?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Зачем мошенники раздают бесплатные сим-карты, рассказал специалист
08:30 12-01-2021
Зачем мошенники раздают бесплатные сим-карты, рассказал специалист
День работника прокуратуры Российской Федерации отмечается 12 января 2021 года: Традиции и история профессиональной даты
08:20 12-01-2021
День работника прокуратуры Российской Федерации отмечается 12 января 2021 года: Традиции и история профессиональной даты
Призвал пользователей перейти с iOS на Android Павел Дуров, в чем причина?
08:15 12-01-2021
Призвал пользователей перейти с iOS на Android Павел Дуров, в чем причина?
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 12 января 2021 года для всех знаков зодиака
08:10 12-01-2021
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 12 января 2021 года для всех знаков зодиака
Защитные маски вошли в топ-10 самых продаваемых товаров в России в 2020 году
08:00 12-01-2021
Защитные маски вошли в топ-10 самых продаваемых товаров в России в 2020 году
12 января - День похищений: Что это за дата и почему ее так называют?
07:50 12-01-2021
12 января - День похищений: Что это за дата и почему ее так называют?
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 января 2021 в России и мире
07:40 12-01-2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 января 2021 в России и мире
Какой сегодня церковный праздник? Что обязательно нужно приготовить 12 января накануне Старого Нового года
07:20 12-01-2021
Какой сегодня церковный праздник? Что обязательно нужно приготовить 12 января накануне Старого Нового года
Сегодня именины: 12 января отмечается 8 именин по церковному календарю
07:10 12-01-2021
Сегодня именины: 12 января отмечается 8 именин по церковному календарю
БердскКакой будет погода для жителей Бердска 12 января: кажется, будет снег
06:30 12-01-2021
Какой будет погода для жителей Бердска 12 января: кажется, будет снег