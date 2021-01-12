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Какой сегодня церковный праздник? Что обязательно нужно приготовить 12 января накануне Старого Нового года

07:20 12.01.2021 Фото: pxhere.com
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К этому дню обычно усиливался мороз. Поэтому в народе говорили: «Не проси у Анисьи тепла»; «К Анисье холода пришли».

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Мужчины устраивали особую забаву — охоту на кабана
Сюжет: Православные обряды
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Какой сегодня церковный праздник? Что обязательно нужно приготовить 12 января накануне Старого Нового годаИкона крещение господнеЕщё 637 новостей

Дата по старому стилю: 30 декабря.
Этот день получил название в честь святой Анисии, жившей в 3-4 веках в Греции. По преданию, ее родители рано умерли, оставив девушке много богатств. Анисия раздала все свои деньги беднякам, а рабов отпустила на волю. Но и после этого она продолжала помогать людям — лечила больных, утешала скорбящих, заботилась о заключенных в темницы христианах.

Анисью (Анисию) на Руси прозвали Желудочницей, поскольку по древнему обычаю в ее день резали свиней и варили требуху, в том числе желудки. А прежде чем употребить внутренности в пищу, их использовали для гадания: считалось, что если селезенка свиньи ровная и гладкая — то зима будет суровая; если желудок оказался пустым — холода продлятся долго.

Существовало несколько традиционных рецептов приготовления желудков (или, как их еще называли, кендюхов). Например, их начиняли грудинкой, луком и солью, а потом жарили на огне. Популярен был вареный желудок, также фаршированный — но уже мясом с головы свиньи.

Поскольку Анисьин день — это еще и разгар Святок, то традиции двух этих праздников смешались. Мужчины устраивали особую забаву — охоту на кабана. В случае удачи, вепря несли в деревню на рогатинах, демонстрируя всем жителям. После этого девицы приступали к приготовлению праздничных кушаний.

К этому дню обычно усиливался мороз. Поэтому в народе говорили: «Не проси у Анисьи тепла»; «К Анисье холода пришли».

Кстати, с народным прозвищем Анисьи связано еще одно поверье, дожившее до наших дней. Считается, что эта святая помогает при болезнях желудка.

Именины в этот день
Анисья, Давид, Иосиф, Ирина, Лев, Макар, Мария, Яков

Источник: calend.ru

12 января 2021 Анисьин день желудок именины история праздник
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