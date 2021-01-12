Мы тысячу раз кормили себя «завтраками», собираясь начать меняться с понедельника. Не завтра, а прямо сейчас!
В фитнес-центре «Кристалл» в военном городке ваша жизнь кардинально изменится. Вы не только станете красивым и здоровым, но и переоцените отношение к окружающему. Занятия в фитнес-центре подарят вам оптимизм и жизненную энергию.
Во время тренировок пропадает усталость, агрессия, плохое настроение, вы освобождаетесь от негативных мыслей. Занятия помогают планировать день и меньше уставать от бытовой рутины. Согласитесь, никакие ухищрения с макияжем, прической и нарядами не смогут заменить подтянутое тело, плоский живот и стройные ноги.
Кроме того, занимающиеся фитнесом находятся в тренде — это модно и актуально, особенно в период пандемии, когда здоровье и крепкий иммунитет стоят на первом месте. Общеизвестно, что фитнес-тренировки укрепляют здоровье: убирают лишний вес, позволяют избежать проблем с органами дыхания и сердечно-сосудистой системой, это отличная профилактика атеросклероза и болей в спине.
Во время тренировок пропадает усталость, агрессия, плохое настроение, вы освобождаетесь от негативных мыслей. Занятия помогают планировать день и меньше уставать от бытовой рутины. Согласитесь, никакие ухищрения с макияжем, прической и нарядами не смогут заменить подтянутое тело, плоский живот и стройные ноги.
Кроме того, занимающиеся фитнесом находятся в тренде — это модно и актуально, особенно в период пандемии, когда здоровье и крепкий иммунитет стоят на первом месте. Общеизвестно, что фитнес-тренировки укрепляют здоровье: убирают лишний вес, позволяют избежать проблем с органами дыхания и сердечно-сосудистой системой, это отличная профилактика атеросклероза и болей в спине.
Фитнес дает возможность выглядеть моложе, избавляет от бессонницы и прививает привычку правильно питаться. Вы удивитесь тому, что, начав заниматься фитнесом, будете успевать все, почувствуете уверенность в себе и наконец-то ощутите, насколько жизнь прекрасна, а вы действительно счастливы!
Что привлекает жителей Бердска (и не только) в фитнес-центр «Кристалл» на ул. Ушакова, 67 в военном городке?! Многие, попробовав другие клубы, возвращаются сюда.
Из плюсов называют:
абонемент действует на все направления, что дает право выбора времени тренировок;
просторный зал, где всем хватает места, пол с подогревом, есть кондиционер;
стоимость занятий всегда немного дешевле, чем в аналогичных заведениях;
удобная большая раздевалка с кабинками для вещей;
инструктор на любой вкус — с индивидуальным подходом, темпом и методикой;
наличие душа, чем не могут похвастаться другие фитнес-клубы;
удобная парковка, где можно оставить автомобиль на время тренировок;
новые интересные направления фитнеса;
возможность выбрать занятия для людей любого возраста и уровня физической подготовки — от новичков до натренированных атлетов.
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Фитнес-центр «Кристалл» в военном городке приглашает записаться на новый вид групповых фитнес-тренировок:
• Fly-йога (флай-Йога в гамаках)
- Улучшение осанки
- Уменьшение мышечного напряжения во всем теле
- Устранение боли в спине и шее
- Увеличение подвижности суставов
- Укрепление всех мышц тела
- Повышение гибкости
- Увеличение циркуляции крови, лимфы для детоксикации организма
- Снятие ежедневного стресса
- Гармонизация ума и тела
- Улучшение качества сна
- Укрепление отношений мама+дочь
• Джампинг (занятия на круглых батутах)
- Худеем быстро и эффективно
- Восстановление после родов
- Уменьшение целлюлита
- Укрепление сердца и сосудов
- Нет возрастных ограничений
- Худеем быстро и эффективно
- Восстановление после родов
- Уменьшение целлюлита
- Укрепление сердца и сосудов
- Нет возрастных ограничений
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• Школа современного танца 18+
- Улучшение пластики
- Развитие гибкости, женственности
- Укрепление всех мышц тела
- Снятие стресса
- Улучшение настроения
• Школа современного танца
для детей от 4 до 17 лет
• Школа восточного танца
- укрепление отношений мама+дочка
- развитие ритма и пластики
- восстановление после родов
• Табата
• Коррекция фигуры и т.д.
- укрепление отношений мама+дочка
- развитие ритма и пластики
- восстановление после родов
• Табата
• Коррекция фигуры и т.д.
FITNESS__KRISTALL
Фитнес-центр «Кристалл» находится
на ул. Ушакова, 67
(военный городок, остановка «Пионерская»,
около маг. «Комбат»)
Фитнес-центр «Кристалл» находится
на ул. Ушакова, 67
(военный городок, остановка «Пионерская»,
около маг. «Комбат»)
тел. 8-913-47-47-489
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com