Сегодня именины: 12 января отмечается 8 именин по церковному календарю

Мужчины
|Антон
|от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - «встречаться, сталкиваться», «вступать в бой», «состязаться» или антос - «цветок»
|Даниил
|от древнееврейского имени Данийель - «Бог мой судья»
|Лев
|в переводе с греческого - «лев», «царь зверей» от латинского слова leo - «лев»
|Макар
|от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый»
Женщины
|Анисия
|женская форма от Анисий, происходящего от древнегреческого имени Анюсиос (от латинского анюсис) - «исполнение», «завершение»
|Арина
|от древнегреческого имени Эйрене - «спокойствие», «мир», «покой»
|Ирина
|от древнегреческого имени Эйрене - «спокойствие», «мир», «покой»
|Мария
|от древнееврейского имени Мирьям - «желанная», «горькая», «безмятежная»