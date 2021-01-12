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Общество / Стиль жизни

Сегодня именины: 12 января отмечается 8 именин по церковному календарю

07:10 12.01.2021 Фото: pxhere
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По святцам 12 января отмечается 8 именин: 4 мужских и 4 женских.

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Поздравляем!

Мужчины

Антон от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - «встречаться, сталкиваться», «вступать в бой», «состязаться» или антос - «цветок»
Даниил от древнееврейского имени Данийель - «Бог мой судья»
Лев в переводе с греческого - «лев», «царь зверей» от латинского слова leo - «лев»
Макар от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый»

Женщины

Анисия женская форма от Анисий, происходящего от древнегреческого имени Анюсиос (от латинского анюсис) - «исполнение», «завершение»
Арина от древнегреческого имени Эйрене - «спокойствие», «мир», «покой»
Ирина от древнегреческого имени Эйрене - «спокойствие», «мир», «покой»
Мария от древнееврейского имени Мирьям - «желанная», «горькая», «безмятежная»
день ангела именинники именины
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